hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Це є ризиковано не залишити на випадок вгору трішки валюти, якщо не граєте на гойдалках, то можливо правильно, бо у Вас не так мабуть багато зелені. МБ сьогодні такий гладенький, начебто хтось підрулює, в порівнянні з рухами в п*ятницю, гальмо мабуть є на 28, але висновки ще зарано робити, куди рушимо. На готівці, принаймні Гагарін, справно впарював по /14, зараз знизився, користується моментом невизначенності і тулить, коли майже весь день йде більше пропозиції доляра. Київ оператори ЧР навпаки, звузили спред, підтягнувши обидві сторони для пожвавлення праці. І так, все буде залежати від МБ, зануримось під 28, готівковий ринок посипеться наче пірамідка, піде вгору - почнем відростати. Відкуплятись, на мою думку зараз не треба, якщо маєте і гривню і валюту, тобто рух вниз, чи вгору влаштовує. У випадку вниз, доляри треба дозливати, коли відскочить, вгору - то кожен розуміє, що треба робити далі.
hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Це є ризиковано не залишити на випадок вгору трішки валюти, якщо не граєте на гойдалках, то можливо правильно, бо у Вас не так мабуть багато зелені. МБ сьогодні такий гладенький, начебто хтось підрулює, в порівнянні з рухами в п*ятницю, гальмо мабуть є на 28, але висновки ще зарано робити, куди рушимо. На готівці, принаймні Гагарін, справно впарював по /14, зараз знизився, користується моментом невизначенності і тулить, коли майже весь день йде більше пропозиції доляра. Київ оператори ЧР навпаки, звузили спред, підтягнувши обидві сторони для пожвавлення праці. І так, все буде залежати від МБ, зануримось під 28, готівковий ринок посипеться наче пірамідка, піде вгору - почнем відростати. Відкуплятись, на мою думку зараз не треба, якщо маєте і гривню і валюту, тобто рух вниз, чи вгору влаштовує. У випадку вниз, доляри треба дозливати, коли відскочить, вгору - то кожен розуміє, що треба робити далі.
vovan_prm написав:Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели. Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц. Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
Цікаве відео, але не зрозуміло, чому борги зростають у великому циклі, адже в борг можна дати тільки вільні гроші, які хтось заробив раніше. А от важлива роль ЦБ, в цьому процесі, не висвітлена, але поради корисні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...