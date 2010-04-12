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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 214215216217

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 1.8 5 4
1. меньше 27
25%
1
2. 27 - 28.50
75%
3
3. 28.50 - 30
0
0
4. 30-35
0
0
5. больше 35
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:28

  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Це є ризиковано не залишити на випадок вгору трішки валюти, якщо не граєте на гойдалках, то можливо правильно, бо у Вас не так мабуть багато зелені. МБ сьогодні такий гладенький, начебто хтось підрулює, в порівнянні з рухами в п*ятницю, гальмо мабуть є на 28, але висновки ще зарано робити, куди рушимо. На готівці, принаймні Гагарін, справно впарював по /14, зараз знизився, користується моментом невизначенності і тулить, коли майже весь день йде більше пропозиції доляра. Київ оператори ЧР навпаки, звузили спред, підтягнувши обидві сторони для пожвавлення праці. І так, все буде залежати від МБ, зануримось під 28, готівковий ринок посипеться наче пірамідка, піде вгору - почнем відростати. Відкуплятись, на мою думку зараз не треба, якщо маєте і гривню і валюту, тобто рух вниз, чи вгору влаштовує. У випадку вниз, доляри треба дозливати, коли відскочить, вгору - то кожен розуміє, що треба робити далі.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте

я думаю что и без кораблей могут раскачать легко до 29.поэтому кеды рано еще готовить.в апреле-мае никто не думает нежданчик по 29? или нет поводов для волнений?
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:37

  edvardd написав:
  hamster bear написав:
  aleksvan2020 написав:перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?


Когда-то еще будет и 35 безусловно. Заход в гривну - лишь часть моих решений. Буду гривну размещать. Если в прошлом году слился практически на январском пике, сейчас нет. Бывает.

Вы на когда 28,5 планируете? отвечаете? ))

та хоть послезавтра - кажется на 15е намечался очередной проход кораблей через пролив, со всеми вытекающими..., забыли?

лучший форс-мажор - тщательно спланированный форс-мажор :-))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:38

  aleksvan2020 написав:я думаю что и без кораблей могут раскачать легко до 29.поэтому кеды рано еще готовить.в апреле-мае никто не думает нежданчик по 29? или нет поводов для волнений?


на чем основываются ваши оценки?
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:39

  Перес де Куэльяр написав:
  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Це є ризиковано не залишити на випадок вгору трішки валюти, якщо не граєте на гойдалках, то можливо правильно, бо у Вас не так мабуть багато зелені. МБ сьогодні такий гладенький, начебто хтось підрулює, в порівнянні з рухами в п*ятницю, гальмо мабуть є на 28, але висновки ще зарано робити, куди рушимо. На готівці, принаймні Гагарін, справно впарював по /14, зараз знизився, користується моментом невизначенності і тулить, коли майже весь день йде більше пропозиції доляра. Київ оператори ЧР навпаки, звузили спред, підтягнувши обидві сторони для пожвавлення праці. І так, все буде залежати від МБ, зануримось під 28, готівковий ринок посипеться наче пірамідка, піде вгору - почнем відростати. Відкуплятись, на мою думку зараз не треба, якщо маєте і гривню і валюту, тобто рух вниз, чи вгору влаштовує. У випадку вниз, доляри треба дозливати, коли відскочить, вгору - то кожен розуміє, що треба робити далі.

Взагалі то корекція вже завершилась :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:48

  twin написав:Взагалі то корекція вже завершилась :wink:

Натякаєте на правило курсової пили. Два кроки в гору і один вниз. Ну то і добре. Бо в мене ще залишилось 35% :)
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:59

  Zebra написав:
  сірий написав:
  somilitark написав:Сдать можно за 28,купить за 28.05,ну не лепота?)))

Значит,очень скоро вверх. Всё остальное, как и писал ранее, бла бла бла.

Это у тебя про "скоро вверх" бла бла бла.

Ну шо, паласатый, у кого там бла, бла, бла. :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:04

  vovan_prm написав:Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:


Цікаве відео, але не зрозуміло, чому борги зростають у великому циклі, адже в борг можна дати тільки вільні гроші, які хтось заробив раніше. А от важлива роль ЦБ, в цьому процесі, не висвітлена, але поради корисні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

МБ

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
15:55 28.0200 28.0600
15:50 28.0000 28.0400
15:45 28.0000 28.0400
15:40 28.0000 28.0400
rasmus
 
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