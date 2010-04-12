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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 216217218219>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.1 5 18
1. меньше 27
11%
2
2. 27 - 28.50
67%
12
3. 28.50 - 30
22%
4
4. 30-35
0
0
5. больше 35
0
0
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:29

  холява написав:А вообще то , насколько я читаю форум , то евро на 1.2 упрямо лезет.


Как-то в это слабо верится, читая про рекордное падение производства в еврозоне, новости из Китая...
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:32

  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро 28,05-28,13, було вдень 28,00-28,08


МБ подрос под вечер, за ним все и побежали ...
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:35

Где там свидетели "па27", и "нет факторов для девальвации"?
Побежали откупаться? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:36

Re: Валютный рынок в контексте

межбанк закрылся по 28.10
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:40

:lol: Полосатая б-ть (в переводе зебра).
Ты то, я надеюсь, не в хвосте там бежишь :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:43

  сірий написав::lol: Полосатая б-ть (в переводе зебра).
Ты то, я надеюсь, не в хвосте там бежишь :lol:

Есть у него привычка резко переобуваться. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:45

  rasmus написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро 28,05-28,13, було вдень 28,00-28,08


МБ подрос под вечер, за ним все и побежали ...


вже 28,08-28,15 :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:57

  aleksvan2020 написав:тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?


все в жизни бывает
вечерний подскок непрогнозированный.

сказать лучше - неожиданный!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:05

  aleksvan2020 написав:тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?

Ну захотел человек, сдал, это его дело и его право, он никому ничего объяснять и доказывать не должен
Faceless
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