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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:29
холява написав:
А вообще то , насколько я читаю форум , то евро на 1.2 упрямо лезет.
Как-то в это слабо верится, читая про рекордное падение производства в еврозоне, новости из Китая...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:32
SAndriy1 написав:
Вітаю!
Дніпро 28,05-28,13, було вдень 28,00-28,08
МБ подрос под вечер, за ним все и побежали ...
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rasmus
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:35
Где там свидетели "па27", и "нет факторов для девальвации"?
Побежали откупаться?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:36
межбанк закрылся по 28.10
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aleksvan2020
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:43
сірий написав:
:lol: Полосатая б-ть (в переводе зебра).
Ты то, я надеюсь, не в хвосте там бежишь
Есть у него привычка резко переобуваться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:45
rasmus написав: SAndriy1 написав:
Вітаю!
Дніпро 28,05-28,13, було вдень 28,00-28,08
МБ подрос под вечер, за ним все и побежали ...
вже 28,08-28,15
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:55
тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?
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aleksvan2020
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:57
aleksvan2020 написав:
тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?
все в жизни бывает
вечерний подскок непрогнозированный.
сказать лучше - неожиданный!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:05
aleksvan2020 написав:
тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?
Ну захотел человек, сдал, это его дело и его право, он никому ничего объяснять и доказывать не должен
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Faceless
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