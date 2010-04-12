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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217218219220221>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 25
1. меньше 27
16%
4
2. 27 - 28.50
56%
14
3. 28.50 - 30
24%
6
4. 30-35
4%
1
5. больше 35
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте

МБ

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:50 28.0500 28.0900
16:45 28.0500 28.0900
16:40 28.0500 28.0900
16:35 28.0400 28.0800
16:30 28.0400 28.0800
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:28

  Faceless написав:
  aleksvan2020 написав:тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?

Ну захотел человек, сдал, это его дело и его право, он никому ничего объяснять и доказывать не должен

Я собственно ответил ранее, но некоторым так хочется побыстрее написать, что читать уже некогда.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:06

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)


Похоже рост остатков на кор счетах дал о себе знать )) Хотя может этот и подскок Мурзика под конец торгов
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:11

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)


Похоже рост остатков на кор счетах дал о себе знать )) Хотя может этот и подскок Мурзика под конец торгов

Похоже, у кого-то сдали нервы. Ждали, что нырнут под 28, а не тут-то было...
А корсчета, ИМХО, в данном случае не при чем. Деньги, которые сегодня упали, на межбанке только завтра могут работать. Правило Т+1 еще не отменили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Похоже рост остатков на кор счетах дал о себе знать )) Хотя может этот и подскок Мурзика под конец торгов

Не Мурзика, а Рыжика :)

Объемы торгов по вечерам такие, что общий уровень ликвидности на них никак не влияет. На дневные тоже не очень.
Не люблю конспирологических теорий, но в данном случае очень похоже на то, что кто-то готовил себе условия для завтрашней продажи.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

разгоняемся завтра до 28.30 на межике
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:14

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Похоже рост остатков на кор счетах дал о себе знать )) Хотя может этот и подскок Мурзика под конец торгов

Не Мурзика, а Рыжика :)

Объемы торгов по вечерам такие, что общий уровень ликвидности на них никак не влияет. На дневные тоже не очень.
Не люблю конспирологических теорий, но в данном случае очень похоже на то, что кто-то готовил себе условия для завтрашней продажи.


Это был не я , но я не скажу что для меня это неожиданность , я как раз ожидал подскока, завтра с утра одеваю кеды)

УПС))
14.01.2019 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку на загальну суму 582,7 млн грн

Не супер много, но хоть так
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 14 січ, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:17

Re: Валютный рынок в контексте

до конца недели закроем 28.50 на межике на изи отвечаю
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Похоже, у кого-то сдали нервы. Ждали, что нырнут под 28, а не тут-то было...

К межбанку кого угодно не допускают. Там торгуют профессионалы, которые понимают, что откладывать операции на послеобеда себе дороже.
  Искатель написав:А корсчета, ИМХО, в данном случае не при чем. Деньги, которые сегодня упали, на межбанке только завтра могут работать. Правило Т+1 еще не отменили.

Сегодняшнее состояние коррсчетов отражает вчерашние поступления денег. По времени уже могут начинать работать. Другое дело, что далеко не все содержимое коррсчетов предназначено для покупки валюты, доля не постоянна, поэтому прямой зависимости спроса от ликвидности БС не наблюдается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:19

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Не Мурзика, а Рыжика :)

Объемы торгов по вечерам такие, что общий уровень ликвидности на них никак не влияет. На дневные тоже не очень.
Не люблю конспирологических теорий, но в данном случае очень похоже на то, что кто-то готовил себе условия для завтрашней продажи.


Это был не я , но я не скажу что для меня это неожиданность , я как раз ожидал подскока, завтра с утра одеваю кеды)

Згоден з Сибаритом.Піднялись на 4 копійки в останні дві години торгів на копійчаних обертах.
Додам ще.Міжбанк в п"ятницю закінчився 28.04/28.08.Сьогодні практично таке ж закінчення.
Завтра - аукціон по ОВДП.Ми ще не знаємо - чи наважаться зайти нерезиденти.
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