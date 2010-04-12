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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:20
Сибарит
ПДВ - 582 млн сегодня выдали
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:20
vovan_prm написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.
В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Вам абы писАть?
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
При рыночной экономике речь о волюнтаризме вроде не идёт.
Но даже если так, то это противоречит тому, что спекуляции могут приводить к значительным колебаниям цены?
Или Вам абы писАть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:22
Сибарит написав:
Другое дело, что далеко не все содержимое коррсчетов предназначено для покупки валюты, доля не постоянна, поэтому прямой зависимости спроса от ликвидности БС не наблюдается.
Золотые слова.
А что касается профессионалов... ситуации разные бывают. И мы все - люди...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:26
tea написав:
Завтра - аукціон по ОВДП.Ми ще не знаємо - чи наважаться зайти нерезиденти.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:28
hamster bear написав:
В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Куда пристроили, если не секрет?
Депо, ОВГЗ, ...?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:30
zzzzzz написав:Сибарит
ПДВ - 582 млн сегодня выдали
Мне нравится это число!
Если бы так возмещали каждый день, влияние возмещения на общую ликвидность было бы равномерным.
Еще немного циферок.
Дата Загальний обсяг продажу іноземної валюти (в доларовому еквіваленті) Обсяг продажу доларів США
10.01.2019 294,1 244,4
09.01.2019 237,6 188,3
08.01.2019 203,9 183,2
04.01.2019 378,3 297,3
03.01.2019 180,3 159,1
02.01.2019 0,0 0,0
Если исключить всплеск, вызванный накоплением валюты за выходные, и тут видим постепенный выход из запоя
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:35
Сибарит написав: zzzzzz написав:Сибарит
ПДВ - 582 млн сегодня выдали
Мне нравится это число!Если бы так возмещали каждый день, влияние возмещения на общую ликвидность было бы равномерным.
Ха, ишь чего захотели, может вам еще и валютные остатки Минфина ежемесячно публиковать
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:42
zzzzzz написав:
завтра с утра одеваю кеды)
і...???
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:48
а зачем кеды?куда бежать собрались?рановато еще
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:49
zzzzzz написав:
Ха, ишь чего захотели, может вам еще и валютные остатки Минфина ежемесячно публиковать
Слишком редко
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Сибарит
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