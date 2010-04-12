... мужики, завтра зачекайте ще на мене!!! - я ще своїх 2300$ не скинув!
....то біжимо завтра по обмінках, чи в якийсь банк?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:04
... мужики, завтра зачекайте ще на мене!!! - я ще своїх 2300$ не скинув!
....то біжимо завтра по обмінках, чи в якийсь банк?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:08
Ничего личного, только бизнес. Кто выше курс установит, туда и бежим.
Из Китая продолжают поступать тревожные вести.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:13
Ничего личного, только бизнес. Кто выше курс установит, туда и бежим.
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та ну - на,вы чё серьёзно?
НУ ВЫ ,БЛИН,ДАЁТЕ.
Востаннє редагувалось сірий в Пон 14 січ, 2019 19:14, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:13
Чай даром ждёте,спасать курс от несогласных незачем,эти ваши так называемые "нерезы" благополучно припарковались осенью в евробонды под 10+ процентов на 15 лет,если что,можно и на пенсию выйти,вы не находите?)))
п.с. как оживились ""не согласные,это похвально,5 копеек движа в верх,а уже увидели 28.50,у вас такие мощные монокли,вот бы налоговой такие,они бы в разы увеличили поступления без особого напряга
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:15
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра купляти чи продавати долар потрібно?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:16
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