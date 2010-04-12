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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 218219220221

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 25
1. меньше 27
16%
4
2. 27 - 28.50
56%
14
3. 28.50 - 30
24%
6
4. 30-35
4%
1
5. больше 35
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:04

  tea написав:
  zzzzzz написав: завтра с утра одеваю кеды)

і...??? :wink:

... мужики, завтра зачекайте ще на мене!!! - я ще своїх 2300$ не скинув! :mrgreen:
....то біжимо завтра по обмінках, чи в якийсь банк? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:08

  Долярчик написав:....то біжимо завтра по обмінках, чи в якийсь банк? :D

Ничего личного, только бизнес. Кто выше курс установит, туда и бежим.


Из Китая продолжают поступать тревожные вести.

Продажи транспортных средств в Китае по итогам 2018 года снизились впервые за 28 лет.
Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Так, продажи транспортных средств дилерским центрам уменьшились в минувшем году на 2,8%, до 28,1 млн единиц. Снижение стало первым с 1990 года.

Продажи легковых автомобилей в КНР, по данным CAAM, сократились на 4,1%, до 23,7 млн машин.

При этом реализация машин, работающих на новых источниках энергии, взлетела на 62% – до 1,26 млн.

Снижение продаж автомобилей в Китае в прошлом году было ожидаемым, оно связано с отменой властями страны налоговых льгот для покупателей новых машин, а также с общим ослаблением экономического подъема в условиях торговой войны с США. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3106370
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:13

  zzzzzz написав:
  Долярчик написав:....то біжимо завтра по обмінках, чи в якийсь банк? :D

Ничего личного, только бизнес. Кто выше курс установит, туда и бежим.
--------------------------------------
та ну - на,вы чё серьёзно?
НУ ВЫ ,БЛИН,ДАЁТЕ.
Востаннє редагувалось сірий в Пон 14 січ, 2019 19:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:13

  tea написав:Завтра - аукціон по ОВДП.Ми ще не знаємо - чи наважаться зайти нерезиденти.

Чай даром ждёте,спасать курс от несогласных незачем,эти ваши так называемые "нерезы" благополучно припарковались осенью в евробонды под 10+ процентов на 15 лет,если что,можно и на пенсию выйти,вы не находите?)))
п.с. как оживились ""не согласные,это похвально,5 копеек движа в верх,а уже увидели 28.50,у вас такие мощные монокли,вот бы налоговой такие,они бы в разы увеличили поступления без особого напряга :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Ничего личного, только бизнес. Кто выше курс установит, туда и бежим.

Завтра купляти чи продавати долар потрібно?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:Ничего личного, только бизнес. Кто выше курс установит, туда и бежим.

Завтра купляти чи продавати долар потрібно?

Не видите ,следы путают :mrgreen:
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