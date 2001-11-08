И каким же боком это на руку Украине ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:39
И каким же боком это на руку Украине ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:40
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:43
Замечательная логика,снижение экономики самого большого потребителя стали в мире это хорошо для нас?
А они ещё и самые мощные производители стали,если начнут меньше потреблять этой самой стали,то что будет "с нами?"
Нет экспорта и не будет проблем?
Или как вы там советовали:найти более проходное место,сменить номенклатуру товаров,главное что бы "на рынке" ещё кто-то физически ходил,а не мысленно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:45
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:51
Так мы не сталью единой живем, слава Богу!
А это из личного опыта - мне очень даже помогло.Ну а про то, чтобы "кто-то физически ходил" спору не было.
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:54
Куда получили доп.возможности для экспорта ? А что раньше возможности не было ?
Какие товарные позиции ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:57
А кому продавать,если экономика будет падать?
Действительно,в разные годы доля стали была и больше 50% от всего экспорта,теперь меньше 50,подумаешь сталь,ну пережили падение курса с 8 на 28,переживём падение на 40-45,ничего страшного,не сталью единой)))
Не забываем,что с 20-го года с нас вынимут такую плюшку как транзит газа,по самым скромным оценкам это 2 ярда зелени долой из бюджета и смежников кормится на этой теме тоже не мало,плюс откуда этот "европейский " газ брать для собственных потребностей,тоже не понятно
Так что нам всё на руку,главное понять,у кого эта рука,но это точно не моя
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:08
Конечно раньше не было таких возможностей! Потому что пошлин в 25% между США и Китаем раньше не было по этим товарам! Вы когда-нибудь экспорт по товарным группам анализировали? Вот Вам товарные позиции:
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:21
Вы начали утверждать что Украина от этого будет в выигрыше. Где ответ по Украине ?
Блин знаток экспорта пришел
6000 позиций
Большинство в Украине не производятся, а на Украинский метал пошлины в США уже действуют
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:28
Для украинских экспортеров по тем товарным позициям пошлины нулевые сейчас. Это все можно просчитать в деньгах и по некоторым группам цифры уже есть, но не могу их здесь публиковать, сорри Информация платная
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