RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 220221222223>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 32
1. меньше 27
19%
6
2. 27 - 28.50
50%
16
3. 28.50 - 30
22%
7
4. 30-35
6%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:39

  fler написав:Торговая война с США тоже не сюрприз, зато Украине на руку.

И каким же боком это на руку Украине ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30249
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2971 раз.
Подякували: 5009 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:40

Результати валютних інтервенцій НБУ

08-11.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США

Купівля 10.00

Продаж 30.00
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30249
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2971 раз.
Подякували: 5009 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:43

  fler написав: Торговая война с США тоже не сюрприз, зато Украине на руку.

Замечательная логика,снижение экономики самого большого потребителя стали в мире это хорошо для нас?
А они ещё и самые мощные производители стали,если начнут меньше потреблять этой самой стали,то что будет "с нами?"
Нет экспорта и не будет проблем?
Или как вы там советовали:найти более проходное место,сменить номенклатуру товаров,главное что бы "на рынке" ещё кто-то физически ходил,а не мысленно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:45

  zzzzzz написав:
  fler написав:Торговая война с США тоже не сюрприз, зато Украине на руку.

И каким же боком это на руку Украине ?

Экспортеры получили доп.возможности сбыта своей продукции по 6000 товарным позициям.
fler
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 07.08.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:51

  somilitark написав:
  fler написав: Торговая война с США тоже не сюрприз, зато Украине на руку.

Замечательная логика,снижение экономики самого большого потребителя стали в мире это хорошо для нас?
А они ещё и самые мощные производители стали,если начнут меньше потреблять этой самой стали,то что будет "с нами?"
Нет экспорта и не будет проблем?

Так мы не сталью единой живем, слава Богу!

  somilitark написав:Или как вы там советовали:найти более проходное место,сменить номенклатуру товаров,главное что бы "на рынке" ещё кто-то физически ходил,а не мысленно)))


А это из личного опыта - мне очень даже помогло.Ну а про то, чтобы "кто-то физически ходил" спору не было.
fler
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 07.08.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:54

  fler написав:
  zzzzzz написав:
  fler написав:Торговая война с США тоже не сюрприз, зато Украине на руку.

И каким же боком это на руку Украине ?

Экспортеры получили доп.возможности сбыта своей продукции по 6000 товарным позициям.


Куда получили доп.возможности для экспорта ? А что раньше возможности не было ?
Какие товарные позиции ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30249
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2971 раз.
Подякували: 5009 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:57

  fler написав:Так мы не сталью единой живем, слава Богу!

А кому продавать,если экономика будет падать?
Действительно,в разные годы доля стали была и больше 50% от всего экспорта,теперь меньше 50,подумаешь сталь,ну пережили падение курса с 8 на 28,переживём падение на 40-45,ничего страшного,не сталью единой)))
Не забываем,что с 20-го года с нас вынимут такую плюшку как транзит газа,по самым скромным оценкам это 2 ярда зелени долой из бюджета и смежников кормится на этой теме тоже не мало,плюс откуда этот "европейский " газ брать для собственных потребностей,тоже не понятно :wink:

Так что нам всё на руку,главное понять,у кого эта рука,но это точно не моя :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:08

  zzzzzz написав:
  fler написав:
Куда получили доп.возможности для экспорта ? А что раньше возможности не было ?
Какие товарные позиции ?


Конечно раньше не было таких возможностей! Потому что пошлин в 25% между США и Китаем раньше не было по этим товарам! Вы когда-нибудь экспорт по товарным группам анализировали? Вот Вам товарные позиции:
https://www.cmtradelaw.com/2018/06/late ... -measures/
https://www.strtrade.com/f-tariff-actio ... urces.html
fler
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 07.08.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:21

  fler написав:
  zzzzzz написав:
  fler написав:
Куда получили доп.возможности для экспорта ? А что раньше возможности не было ?
Какие товарные позиции ?


Конечно раньше не было таких возможностей! Потому что пошлин в 25% между США и Китаем раньше не было по этим товарам! Вы когда-нибудь экспорт по товарным группам анализировали? Вот Вам товарные позиции:
https://www.cmtradelaw.com/2018/06/late ... -measures/
https://www.strtrade.com/f-tariff-actio ... urces.html


Вы начали утверждать что Украина от этого будет в выигрыше. Где ответ по Украине ?
Блин знаток экспорта пришел :mrgreen:
6000 позиций :mrgreen:
Большинство в Украине не производятся, а на Украинский метал пошлины в США уже действуют
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30249
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2971 раз.
Подякували: 5009 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:28

  zzzzzz написав:
  fler написав:
Вы начали утверждать что Украина от этого будет в выигрыше. Где ответ по Украине ?

Для украинских экспортеров по тем товарным позициям пошлины нулевые сейчас. Это все можно просчитать в деньгах и по некоторым группам цифры уже есть, но не могу их здесь публиковать, сорри :? Информация платная 8)
fler
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 07.08.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 220221222223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, valya, vovan_prm і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14193 1634160
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 11:21
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 261061
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.