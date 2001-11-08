Додано: Пон 14 січ, 2019 19:57

fler написав: Так мы не сталью единой живем, слава Богу!

Так мы не сталью единой живем, слава Богу!

А кому продавать,если экономика будет падать?Действительно,в разные годы доля стали была и больше 50% от всего экспорта,теперь меньше 50,подумаешь сталь,ну пережили падение курса с 8 на 28,переживём падение на 40-45,ничего страшного,не сталью единой)))Не забываем,что с 20-го года с нас вынимут такую плюшку как транзит газа,по самым скромным оценкам это 2 ярда зелени долой из бюджета и смежников кормится на этой теме тоже не мало,плюс откуда этот "европейский " газ брать для собственных потребностей,тоже не понятноТак что нам всё на руку,главное понять,у кого эта рука,но это точно не моя