fler написав: Вы начали утверждать что Украина от этого будет в выигрыше. Где ответ по Украине ?
Для украинских экспортеров по тем товарным позициям пошлины нулевые сейчас. Это все можно просчитать в деньгах и по некоторым группам цифры уже есть, но не могу их здесь публиковать, сорри Информация платная
Давно клоунов таких не видел Если вы не можете аргументировать свою мысль то лучше вообще молчать. Экспорт в США составляет АЖ 2,6% от общего экспорта из Украины,
Более половины экспорта в США это одна товарная группа - чугун. Вот и все высокие технологи , вот и вся большая любовь Даже прокат с более высокой добавленной стоимостью мы не можем экспортировать в США
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 14 січ, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:6000 позиций Большинство в Украине не производятся,
Разве это не возможности? Производите, на здоровье! Не можете? Так завезите, поставьте лейбл "мейд ин Юкрейн" и будет Вам счастье! Там и по тем позициям, которые производятся в Украине, такой объем экспорта светит, что дай Бог его освоить.
zzzzzz написав:...а на Украинский метал пошлины в США уже действуют
zzzzzz написав:6000 позиций Большинство в Украине не производятся,
Разве это не возможности? Производите, на здоровье! Не можете? Так завезите, поставьте лейбл "мейд ин Юкрейн" и будет Вам счастье! Там и по тем позициям, которые производятся в Украине, такой объем экспорта светит, что дай Бог его освоить.
zzzzzz написав:...а на Украинский метал пошлины в США уже действуют
Зато в Китае не действуют!
Короче, вижу фактажа НОЛЬ , ни одной товарной позиции не назвал где можно нарастить экспорт, пустой треп не о чем. Вижу вы экперД еще тот
vovan_prm написав:Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели. Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц. Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
Цікаве відео, але не зрозуміло, чому борги зростають у великому циклі, адже в борг можна дати тільки вільні гроші, які хтось заробив раніше.
Это распространенное заблуждение. Существует мультипликатор, возможности которого ограничены нормами резервирования. Думаю, путем несложных манипуляций, гугл приведет Вас на нужные ссылки.
А от важлива роль ЦБ, в цьому процесі, не висвітлена, але поради корисні.
Центральный банк влияет на долговой рынок устанавливая нормы резервирования, регулируя процентную ставку, проводя операции на открытых рынках. Возможна, так же, прямая денежная эмиссия. К их чести, НБУ в последние годы начал осваивать основы рыночной (не плановой/командной) экономики. Думаю, не без влияния "волшебного пинка" от "западных товарищей".