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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 220221222223

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 32
1. меньше 27
19%
6
2. 27 - 28.50
50%
16
3. 28.50 - 30
22%
7
4. 30-35
6%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:36

  fler написав:
  zzzzzz написав:
  fler написав:
Вы начали утверждать что Украина от этого будет в выигрыше. Где ответ по Украине ?

Для украинских экспортеров по тем товарным позициям пошлины нулевые сейчас. Это все можно просчитать в деньгах и по некоторым группам цифры уже есть, но не могу их здесь публиковать, сорри :? Информация платная 8)

Давно клоунов таких не видел :mrgreen:
Если вы не можете аргументировать свою мысль то лучше вообще молчать.
Экспорт в США составляет АЖ 2,6% от общего экспорта из Украины,

Более половины экспорта в США это одна товарная группа - чугун. Вот и все высокие технологи , вот и вся большая любовь :mrgreen:
Даже прокат с более высокой добавленной стоимостью мы не можем экспортировать в США
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 14 січ, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:36

aleksvan2020 Кто ты, аналитик?
С виду просто-гуру :roll:
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:37

  ЛАД написав:
  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )

Куда пристроили, если не секрет?
Депо, ОВГЗ, ...?


ОВГЗ
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:37

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)


Главное что-бы экспортная выручка вышла из запоя ))

Зерновозы поехали. Вижу.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:39

  zzzzzz написав:6000 позиций :mrgreen:
Большинство в Украине не производятся,


Разве это не возможности? Производите, на здоровье! Не можете? Так завезите, поставьте лейбл "мейд ин Юкрейн" и будет Вам счастье!
Там и по тем позициям, которые производятся в Украине, такой объем экспорта светит, что дай Бог его освоить.

  zzzzzz написав:...а на Украинский метал пошлины в США уже действуют

Зато в Китае не действуют! :D
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:44

  fler написав:
  zzzzzz написав:6000 позиций :mrgreen:
Большинство в Украине не производятся,


Разве это не возможности? Производите, на здоровье! Не можете? Так завезите, поставьте лейбл "мейд ин Юкрейн" и будет Вам счастье!
Там и по тем позициям, которые производятся в Украине, такой объем экспорта светит, что дай Бог его освоить.

  zzzzzz написав:...а на Украинский метал пошлины в США уже действуют

Зато в Китае не действуют! :D


Короче, вижу фактажа НОЛЬ , ни одной товарной позиции не назвал где можно нарастить экспорт, пустой треп не о чем. Вижу вы экперД еще тот
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:50

  lapay написав:
  vovan_prm написав:Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:


Цікаве відео, але не зрозуміло, чому борги зростають у великому циклі, адже в борг можна дати тільки вільні гроші, які хтось заробив раніше.

Это распространенное заблуждение.
Существует мультипликатор, возможности которого ограничены нормами резервирования.
Думаю, путем несложных манипуляций, гугл приведет Вас на нужные ссылки.
А от важлива роль ЦБ, в цьому процесі, не висвітлена, але поради корисні.

Центральный банк влияет на долговой рынок устанавливая нормы резервирования, регулируя процентную ставку, проводя операции на открытых рынках. Возможна, так же, прямая денежная эмиссия.
К их чести, НБУ в последние годы начал осваивать основы рыночной (не плановой/командной) экономики. Думаю, не без влияния "волшебного пинка" от "западных товарищей".
Только не юля
vovan_prm
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