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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:59
zzzzzz написав:fler
Население растет, а продажи падают , странно,да ?
Так бывает с товарами длительного пользования.
А в целом согласен - маячок-с.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:04
Коррекция наверно продолжиться ( моё мнение )*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:04
hamster bear написав: ЛАД написав: hamster bear написав:
В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Куда пристроили, если не секрет?
Депо, ОВГЗ, ...?
ОВГЗ
Приготовились к завтрашнему аукциону?
Успехов!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:08
lapay написав: vovan_prm написав:
Центральный банк влияет на долговой рынок устанавливая нормы резервирования, регулируя процентную ставку, проводя операции на открытых рынках. Возможна, так же, прямая денежная эмиссия.
Я про це і кажу. Загальний борг може зростати тільки при участі ЦБ.
Если Вы понимаете под общим долгом уровень закредитованности.
То при участии ЦБ с одной стороны и субъектов рынка (домохозяйств в частности) с другой.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10
zzzzzz написав:
Короче, вижу фактажа НОЛЬ , ни одной товарной позиции не назвал где можно нарастить экспорт, ...
Здесь отвечу фразой из известного анекдота: дам, но не Вам
.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:11
vovan_prm написав:
Главное что-бы экспортная выручка вышла из запоя ))
Зерновозы поехали. Вижу.[/quote]
=-------############
Кто поехал, куда поехал
дороги замело.Хороший хазин
собаки на улицу не выгонет. А вы, Зерновозы -Зерновозы. Ваши Зерновозы как минимум будут до середины февраля бабосы тратить на гаваях
Востаннє редагувалось сірий
в Пон 14 січ, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:11
zzzzzz написав:
Короче, вижу фактажа НОЛЬ , ни одной товарной позиции не назвал где можно нарастить экспорт, пустой треп не о чем. Вижу вы экперД еще тот
Будьте сдержанее. Перед Вами леди.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:14
fler написав: zzzzzz написав:
Экспорт в США составляет АЖ 2,6% от общего экспорта из Украины,
А если посмотреть на темпы роста этого экспорта и за счет чего они были?
И какая разница сколько % составляет экспорт сейчас, разве от этого возможности
станут меньше? Плюс экспорт в Китай - мало?
А если сначала изучить товарную структуру экспорта по группам, а потом посмотреть на динамику мировых цен на эти товары то можно увидеть парадоксальные вещи. Но таким экспертам это ни к чему,им надо зарабатывать деньги на информации, и писать бред про переклеивание этикеток.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:17
сірий написав: vovan_prm написав:
Зерновозы поехали. Вижу.
=-------############Кто поехал, куда поехал дороги замело.
Хороший хазин
собаки на улицу не выгонет. А вы, Зерновозы -Зерновозы. Ваши Зерновозы как минимум будут до середины февраля бабосы тратить на гаваях
С южных степей в южные порты.
Украина - огромна. Снег на дорогах не везде.
Хороший хозяин знает время отдыхать и время торговать.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Пон 14 січ, 2019 21:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:18
hamster bear написав: ЛАД написав: hamster bear написав:
В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Куда пристроили, если не секрет?
Депо, ОВГЗ, ...?
ОВГЗ
Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?
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