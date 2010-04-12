Яша затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі: "Альфа-Банк" "Банк Альянс" "Банк Інвестицій та Заощаджень" (додали, а "Кредит Дніпро"-вилетів) "Глобус" "ІНГ Банк Україна" "Індустріалбанк" "Креді Агріколь Банк" "ОТП Банк" "Ощадбанк" "Південний" "Приватбанк" "ПУМБ" "Райффайзен Банк Аваль" "Сбербанк" "Сітібанк" "ТАСкомбанк" "Укргазбанк" "Укрексімбанк" "УкрСиббанк" "Укрсоцбанк" Тутаhttps://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?
Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет. Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?
Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет. Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.
Сейчас через брокера можно на первичке покупать по неконкурентной, последнее рамещение полугодовых было 18,5% Если на вторичном рынке будете покупать и у вас большой объем то брокер по рынку может чуть выше доходность найти чем офера стоят на ПФТС
Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?
Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет. Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.
Сейчас через брокера можно на первичке покупать по неконкурентной, последнее рамещение полугодовых было 18,5% Если на вторичном рынке будете покупать и у вас большой объем то брокер по рынку может чуть выше доходность найти чем офера стоят на ПФТС
Спасибо, так и есть. На первичку через брокера тоже иду. На моих объемах 0,5% приятно на слух, но малопрактично, если посчитать ) Играю в "сезонные колебания" курса на свой манер. Но последние пики, думаю, пропустил. На момент введения ВП был на депо, на прошлой неделе не успел, вернее "переждал". Не исключаю, что и "не дождался" тоже. Но тут надо принимать решение - или ловить пики и тренд, или не сильно поздно заходить в бумаги.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
ТИХИЙ написав:Яша затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі: "Альфа-Банк" "Банк Альянс" "Банк Інвестицій та Заощаджень" (додали, а "Кредит Дніпро"-вилетів) "Глобус" "ІНГ Банк Україна" "Індустріалбанк" "Креді Агріколь Банк" "ОТП Банк" "Ощадбанк" "Південний" "Приватбанк" "ПУМБ" "Райффайзен Банк Аваль" "Сбербанк" "Сітібанк" "ТАСкомбанк" "Укргазбанк" "Укрексімбанк" "УкрСиббанк" "Укрсоцбанк" Тутаhttps://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Можно было короче написать, БИС пришел, Кредит Днепр ушел