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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 223224225226>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 36
1. меньше 27
17%
6
2. 27 - 28.50
53%
19
3. 28.50 - 30
22%
8
4. 30-35
6%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:23

Яша затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі:
"Альфа-Банк"
"Банк Альянс"
"Банк Інвестицій та Заощаджень" (додали, а "Кредит Дніпро"-вилетів)
"Глобус"
"ІНГ Банк Україна"
"Індустріалбанк"
"Креді Агріколь Банк"
"ОТП Банк"
"Ощадбанк"
"Південний"
"Приватбанк"
"ПУМБ"
"Райффайзен Банк Аваль"
"Сбербанк"
"Сітібанк"
"ТАСкомбанк"
"Укргазбанк"
"Укрексімбанк"
"УкрСиббанк"
"Укрсоцбанк"
Тута :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:25

  zzzzzz написав:А если сначала изучить товарную структуру экспорта по группам, а потом посмотреть на динамику мировых цен на эти товары то можно увидеть парадоксальные вещи.

Именно этим (и не только) я и занимаюсь. За деньги. :D
  zzzzzz написав:... писать бред про переклеивание этикеток.

Бред? "Переклеивание этикеток" - неплохой бизнес, между прочим, если мозги есть и понимание не только в буквальном смысле.
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:31

  Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?


Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет.
Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:36

  hamster bear написав:
  Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?


Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет.
Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.


Сейчас через брокера можно на первичке покупать по неконкурентной, последнее рамещение полугодовых было 18,5%
Если на вторичном рынке будете покупать и у вас большой объем то брокер по рынку может чуть выше доходность найти чем офера стоят на ПФТС
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43

  zzzzzz написав:
  hamster bear написав:
  Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?


Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет.
Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.


Сейчас через брокера можно на первичке покупать по неконкурентной, последнее рамещение полугодовых было 18,5%
Если на вторичном рынке будете покупать и у вас большой объем то брокер по рынку может чуть выше доходность найти чем офера стоят на ПФТС


Спасибо, так и есть. На первичку через брокера тоже иду. На моих объемах 0,5% приятно на слух, но малопрактично, если посчитать ) Играю в "сезонные колебания" курса на свой манер. Но последние пики, думаю, пропустил. На момент введения ВП был на депо, на прошлой неделе не успел, вернее "переждал". Не исключаю, что и "не дождался" тоже. Но тут надо принимать решение - или ловить пики и тренд, или не сильно поздно заходить в бумаги.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46

hamster bear
Читайте подпись в моем профиле и никого не слушайте)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:48

hamster bear

Не исключаю, что и "не дождался" тоже

Логично и самокритично :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:48

hamster bear,
поставил лайк, за то что не зассал раскрыть стратегию публично.

И за альтернативное мнение, т.ск. "не по тренду"

А то тут "гуру" всегда сливаются на пиках, и откупаются на дне. Без других вариантов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:48

  ТИХИЙ написав:Яша затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі:
"Альфа-Банк"
"Банк Альянс"
"Банк Інвестицій та Заощаджень" (додали, а "Кредит Дніпро"-вилетів)
"Глобус"
"ІНГ Банк Україна"
"Індустріалбанк"
"Креді Агріколь Банк"
"ОТП Банк"
"Ощадбанк"
"Південний"
"Приватбанк"
"ПУМБ"
"Райффайзен Банк Аваль"
"Сбербанк"
"Сітібанк"
"ТАСкомбанк"
"Укргазбанк"
"Укрексімбанк"
"УкрСиббанк"
"Укрсоцбанк"
Тута :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838


Можно было короче написать, БИС пришел, Кредит Днепр ушел :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:59

Re: Валютный рынок в контексте

Всем, Спокойной Ночи.
Пусть у ВСЕХ, ВСЕ, будет хорошо.
Всем Здоровья !
Терпения нам всем .

Так и не дождался ДС с его зелеными буквами.
холява
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