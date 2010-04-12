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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 223224225226

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 36
1. меньше 27
17%
6
2. 27 - 28.50
53%
19
3. 28.50 - 30
22%
8
4. 30-35
6%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:04

холява
И Вам сладких снов!
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:05

  aleksvan2020 написав:тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?

Может, за тем, что тренд к весне на 26.ХХ?

  Вкладчик1234 написав:Где там свидетели "па27", и "нет факторов для девальвации"?
Побежали откупаться? :)

Не "па27", а 26.ХХ. А отчего баксодержатели так перевозбудились? От подброса "рыжика" на пустом МБ для рисовки "роста"? В первый раз что ли пытаются развести оленей?

  aleksvan2020 написав:я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.

Ждите)) Скоро начнут заводить валюту на выборы, аграрии начнут заводить на сезонные закупки, ну и нерезиденты для гривны на ОВГЗ, а вы ждите свои 29)))
Если вдруг каким-то чудом будет еще 28.50 на прием в банке, тогда солью заготовленные 5к) А если нет - тогда уже отправлю их на депо.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:08

  холява написав:Всем, Спокойной Ночи.
Пусть у ВСЕХ, ВСЕ, будет хорошо.
Всем Здоровья !
Терпения нам всем .

Так и не дождался ДС с его зелеными буквами.

Він мабуть посівати поїхав у село на Верхню Терсу .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:12

  zzzzzz написав:Можно было короче написать, БИС пришел, Кредит Днепр ушел :mrgreen:


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ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:17

Сегодня нефть снижается к вечеру на 2% на опасениях замедления экономики Китая.
Утром вышли очень плохие данные по экспорту/импорту Китая.

Объем экспорта в декабре г/г упал на 4,4% (прогноз +3%)
Импорт упал в декабре г/г упал на 7,6% (прогноз +5%)

Но самое интересное ждет рашку завтра, с 15 января Минфин через ЦБ начинает покупать валюту .Операции будут проводиться ежедневно с 15 января по 6 февраля в эквиваленте 15,6 млрд рублей в день.

В декабре средняя стоимость нефти составляла 57 долларов за баррель, что ненамного выше установленной законом планки отсечения в 45 долларов за баррель. На объявленную сумму в рублях можно приобрести по нынешнему курсу менее 4 млрд долларов. Для сравнения, летом, когда нефть стоила дороже 80 долларов за баррель, в день покупали валюты на 20 млрд рублей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:18

  hamster bear написав:
  Moneta написав: Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?


Через брокера. Вторичка - доходность 18% +/-. Завтра по неконкурентной заявке 6 мес. еще докуплюсь. Думаю, особых сюрпризов в доходности не будет.
Будет курс выше 30 - буду сворачиваться и фиксировать убытки.



Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 января 2019 года.
Зображення

следите не за "нерезидентами", а за "юриками"
как упадет ниже 170-пора на выход :lol:
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Скоро начнут заводить валюту на выборы, аграрии начнут заводить на сезонные закупки, ну и нерезиденты для гривны на ОВГЗ, а вы ждите свои 29)))

Обменяют аграрии валюту на гривну за которую купят солярку, которую нефтетрейдеры закупают для аграриев за валюту. Одни сдадут валюту на мб другие её сразу же выкупят. Посевматериал тоже кстати в основном импортный.
Ранее на украинских НПЗ перерабатывалось от 24 млн тонн нефти (данные за 2004 год) до 10 млн тонн (2010 год). В последние годы ежегодные объемы переработки нефти в Украине составили всего около 2,1-2,3 млн тонн. Доля дизельного топлива украинского производства на внутреннем рынке в 2016-2017 годах оценивается на уровне 10-11%. Вследствие сокращения объемов переработки нефти, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах покрывается за счет импорта в основном из Беларуси, Литвы, Российской Федерации, Польши и других стран. Об этом сообщает пресс-служба Госвнешинформ.

https://ubr.ua/market/industrial/v-ukraine-pohibaet-neftepererabotka-i-prikhoditsja-udvaivat-zakupki-benzina-i-diztopliva-v-rossii-3868601
В течение последних 4 лет в Украине работает только «Кременчугский НПЗ» и то не на полную мощность.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:25

  Vitl написав:hamster bear

Не исключаю, что и "не дождался" тоже

Логично и самокритично :)


есть более прибыльный бизнес, чем покупка ОВГЗ

За даними джерел видання “Економічна правда”, структури групи “ТАС” (підконтрольна Сергію Тігіпку) цікавилися майже половиною активів ВТБ Банку (на 3,3 млрд грн), але пропонували за них лише третину оціночної вартості (1,1 млрд грн).
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:26

Про Укрбуд и нравы жильцов , случай в доме ...

У нардепа Максим Микитась имеется некий Александр Якутович, на которого тот оформляет охранные фирмы, услуги которых навязываются жильцам построенных УкрБудом домов. Но сейчас не об этом. В жилищном комплексе, где проживает этот Якутович, вчера ночью произошел жуткий конфликт, в результате которого пострадал ребенок соседа.


https://www.facebook.com/sergonaumovich ... 81?__xts__
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