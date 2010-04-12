холява
И Вам сладких снов!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:05
Может, за тем, что тренд к весне на 26.ХХ?
Не "па27", а 26.ХХ. А отчего баксодержатели так перевозбудились? От подброса "рыжика" на пустом МБ для рисовки "роста"? В первый раз что ли пытаются развести оленей?
Ждите)) Скоро начнут заводить валюту на выборы, аграрии начнут заводить на сезонные закупки, ну и нерезиденты для гривны на ОВГЗ, а вы ждите свои 29)))
Если вдруг каким-то чудом будет еще 28.50 на прием в банке, тогда солью заготовленные 5к) А если нет - тогда уже отправлю их на депо.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:08
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:12
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:17
Сегодня нефть снижается к вечеру на 2% на опасениях замедления экономики Китая.
Утром вышли очень плохие данные по экспорту/импорту Китая.
Объем экспорта в декабре г/г упал на 4,4% (прогноз +3%)
Импорт упал в декабре г/г упал на 7,6% (прогноз +5%)
Но самое интересное ждет рашку завтра, с 15 января Минфин через ЦБ начинает покупать валюту .Операции будут проводиться ежедневно с 15 января по 6 февраля в эквиваленте 15,6 млрд рублей в день.
В декабре средняя стоимость нефти составляла 57 долларов за баррель, что ненамного выше установленной законом планки отсечения в 45 долларов за баррель. На объявленную сумму в рублях можно приобрести по нынешнему курсу менее 4 млрд долларов. Для сравнения, летом, когда нефть стоила дороже 80 долларов за баррель, в день покупали валюты на 20 млрд рублей.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:18
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 января 2019 года.
следите не за "нерезидентами", а за "юриками"
как упадет ниже 170-пора на выход
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:20
Re: Валютный рынок в контексте
Обменяют аграрии валюту на гривну за которую купят солярку, которую нефтетрейдеры закупают для аграриев за валюту. Одни сдадут валюту на мб другие её сразу же выкупят. Посевматериал тоже кстати в основном импортный.
В течение последних 4 лет в Украине работает только «Кременчугский НПЗ» и то не на полную мощность.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:25
есть более прибыльный бизнес, чем покупка ОВГЗ
За даними джерел видання “Економічна правда”, структури групи “ТАС” (підконтрольна Сергію Тігіпку) цікавилися майже половиною активів ВТБ Банку (на 3,3 млрд грн), але пропонували за них лише третину оціночної вартості (1,1 млрд грн).
не спілкуюсь з порохоботами
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