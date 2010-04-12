Додано: Пон 14 січ, 2019 22:05

aleksvan2020 написав: тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ? тут НЕКТО писал что вышел в бумагу по 28.02 утром, и ЗАЧЕМ?

Вкладчик1234 написав: Где там свидетели "па27", и "нет факторов для девальвации"?

Побежали откупаться? Где там свидетели "па27", и "нет факторов для девальвации"?Побежали откупаться?

aleksvan2020 написав: я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен. я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.

Может, за тем, что тренд к весне на 26.ХХ?Не "па27", а 26.ХХ. А отчего баксодержатели так перевозбудились? От подброса "рыжика" на пустом МБ для рисовки "роста"? В первый раз что ли пытаются развести оленей?Ждите)) Скоро начнут заводить валюту на выборы, аграрии начнут заводить на сезонные закупки, ну и нерезиденты для гривны на ОВГЗ, а вы ждите свои 29)))Если вдруг каким-то чудом будет еще 28.50 на прием в банке, тогда солью заготовленные 5к) А если нет - тогда уже отправлю их на депо.