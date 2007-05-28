Рост резервов 10,7%
Рост денежной базы 9,*%
Не вижу предпосылок для роста курса на момент.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:46
Рост резервов 10,7%
Рост денежной базы 9,*%
Не вижу предпосылок для роста курса на момент.
Только не юля
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:53
Я б сказав би, що це невесело. ДС з обіду о 13:13 з 08.01 нікого не попередив, вимкнув свою облікову сторінку, та зник, а це не схоже на нього, якщо б збирався у відпустку, то написав би тут. То маємо вже майже тиждень ДС відсутній. Є такі думки, що мабуть виникли суперечки з Адміністрацією і він клав болт на все, руліть самі гілку, хоча "макухи" ні в кого не вистачить це зробити не розуміючи весь розклад валютного ринку.
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:02
Re: Валютный рынок в контексте
Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:05
Re: Валютный рынок в контексте
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:08
Re: Валютный рынок в контексте
Киев вечер ЧР сегодня
28.05-07/28.12-15
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:09
кто-то верит в стабильность и рост экономики в 2019?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:14
Якщо поглянути, на МБ і на ЧР сьогодні, то виглядає це, як "бичача пастка" перед зниженням.На боці гривні попереду тиждень податкових платежів, якщо і провокують зараз на ріст, то це аби добре прилаштувати долярики на вищих позначках.
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:20
Ну про 20 млрд чувак конечно прибрехал , за декабрь от силы долг 3-4 млрд
Живите своим умом!
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