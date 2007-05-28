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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224225226227

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 37
1. меньше 27
16%
6
2. 27 - 28.50
54%
20
3. 28.50 - 30
22%
8
4. 30-35
5%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:46

  prodigy написав:Валові валютні (міжнародні) резерви НБУ в грудні зросли на 3,1 млрд дол (+17,6%), а за весь 2018 рік - на 2 млрд дол (+10,7%) до 20,8 млрд дол.

Рост резервов 10,7%
Рост денежной базы 9,*%
Не вижу предпосылок для роста курса на момент.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:53

  Vadim V написав:
  холява написав:Всем, Спокойной Ночи.
Пусть у ВСЕХ, ВСЕ, будет хорошо.
Всем Здоровья !
Терпения нам всем .

Так и не дождался ДС с его зелеными буквами.

Він мабуть посівати поїхав у село на Верхню Терсу .
Я б сказав би, що це невесело. ДС з обіду о 13:13 з 08.01 нікого не попередив, вимкнув свою облікову сторінку, та зник, а це не схоже на нього, якщо б збирався у відпустку, то написав би тут. То маємо вже майже тиждень ДС відсутній. Є такі думки, що мабуть виникли суперечки з Адміністрацією і він клав болт на все, руліть самі гілку, хоча "макухи" ні в кого не вистачить це зробити не розуміючи весь розклад валютного ринку.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте

Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  rasmus написав:У кого какие мысли по завтрашним торгам

имхо топтание будет долгим и нудным.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:08

Re: Валютный рынок в контексте

Киев вечер ЧР сегодня
28.05-07/28.12-15
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:09

Задолженность по возврату НДС превысила 20 млрд. грн: бизнес-ассоциации требуют у Кабмина пояснений

https://www.capital.ua/ru/news/123112-zadolzhennost-po-vozvratu-nds-prevysila-20-mlrd-grn-biznes-assotsiatsii-trebuyut-u-kabmina-poyasneniy#ixzz5ccP6LeOe
кто-то верит в стабильность и рост экономики в 2019?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:14

  rasmus написав:Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
Якщо поглянути, на МБ і на ЧР сьогодні, то виглядає це, як "бичача пастка" перед зниженням.На боці гривні попереду тиждень податкових платежів, якщо і провокують зараз на ріст, то це аби добре прилаштувати долярики на вищих позначках.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:20

  vitaliian написав:
Задолженность по возврату НДС превысила 20 млрд. грн: бизнес-ассоциации требуют у Кабмина пояснений

https://www.capital.ua/ru/news/123112-zadolzhennost-po-vozvratu-nds-prevysila-20-mlrd-grn-biznes-assotsiatsii-trebuyut-u-kabmina-poyasneniy#ixzz5ccP6LeOe
кто-то верит в стабильность и рост экономики в 2019?


Ну про 20 млрд чувак конечно прибрехал , за декабрь от силы долг 3-4 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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