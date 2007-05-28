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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224225226227

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 40
1. меньше 27
15%
6
2. 27 - 28.50
55%
22
3. 28.50 - 30
23%
9
4. 30-35
5%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте

Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  rasmus написав:У кого какие мысли по завтрашним торгам

имхо топтание будет долгим и нудным.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:08

Re: Валютный рынок в контексте

Киев вечер ЧР сегодня
28.05-07/28.12-15
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:09

Задолженность по возврату НДС превысила 20 млрд. грн: бизнес-ассоциации требуют у Кабмина пояснений

https://www.capital.ua/ru/news/123112-zadolzhennost-po-vozvratu-nds-prevysila-20-mlrd-grn-biznes-assotsiatsii-trebuyut-u-kabmina-poyasneniy#ixzz5ccP6LeOe
кто-то верит в стабильность и рост экономики в 2019?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:14

  rasmus написав:Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
Якщо поглянути, на МБ і на ЧР сьогодні, то виглядає це, як "бичача пастка" перед зниженням.На боці гривні попереду тиждень податкових платежів, якщо і провокують зараз на ріст, то це аби добре прилаштувати долярики на вищих позначках.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:20

  vitaliian написав:
Задолженность по возврату НДС превысила 20 млрд. грн: бизнес-ассоциации требуют у Кабмина пояснений

https://www.capital.ua/ru/news/123112-zadolzhennost-po-vozvratu-nds-prevysila-20-mlrd-grn-biznes-assotsiatsii-trebuyut-u-kabmina-poyasneniy#ixzz5ccP6LeOe
кто-то верит в стабильность и рост экономики в 2019?


Ну про 20 млрд чувак конечно прибрехал , за декабрь от силы долг 3-4 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:39

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
Задолженность по возврату НДС превысила 20 млрд. грн: бизнес-ассоциации требуют у Кабмина пояснений

https://www.capital.ua/ru/news/123112-zadolzhennost-po-vozvratu-nds-prevysila-20-mlrd-grn-biznes-assotsiatsii-trebuyut-u-kabmina-poyasneniy#ixzz5ccP6LeOe
кто-то верит в стабильность и рост экономики в 2019?


Ну про 20 млрд чувак конечно прибрехал , за декабрь от силы долг 3-4 млрд


Речь не о декабре, а за всю задолженность, которая начала нарастать с осени, судя из статьи. ЕБА я верю.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:40

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  Alex2006 написав:Скоро начнут заводить валюту на выборы, аграрии начнут заводить на сезонные закупки, ну и нерезиденты для гривны на ОВГЗ, а вы ждите свои 29)))

Обменяют аграрии валюту на гривну за которую купят солярку, которую нефтетрейдеры закупают для аграриев за валюту. Одни сдадут валюту на мб другие её сразу же выкупят. Посевматериал тоже кстати в основном импортный.
Ранее на украинских НПЗ перерабатывалось от 24 млн тонн нефти (данные за 2004 год) до 10 млн тонн (2010 год). В последние годы ежегодные объемы переработки нефти в Украине составили всего около 2,1-2,3 млн тонн. Доля дизельного топлива украинского производства на внутреннем рынке в 2016-2017 годах оценивается на уровне 10-11%. Вследствие сокращения объемов переработки нефти, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах покрывается за счет импорта в основном из Беларуси, Литвы, Российской Федерации, Польши и других стран. Об этом сообщает пресс-служба Госвнешинформ.

https://ubr.ua/market/industrial/v-ukraine-pohibaet-neftepererabotka-i-prikhoditsja-udvaivat-zakupki-benzina-i-diztopliva-v-rossii-3868601
В течение последних 4 лет в Украине работает только «Кременчугский НПЗ» и то не на полную мощность.



Молодец , такой большой пост написали.
А теперь если разобрать затраты фермера на посевную компанию,в общей структуре затрат, какая доля составлет ГСМ ?
И сразу второй вопрос, какую долю рынка занимает ДТ произведенное из нефти собственной добычи ?

Пересічні фермери навряд чи можуть експортувати, як завжди - приближённые.
https://etcetera.media/shema-agrobiznes ... ainyi.html
В 2018 году экспортеры зерновых и масличных культур получили 32 млрд грн в качестве возмещения НДС. При этом сами производители уплатили в бюджет в 2,5 раза меньше. Об этом заявил экономист Алексей Кущ.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:51

  Мизантрóп написав:
  vovan_prm написав:Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Зображення


опровєржєніє

https://niktl.livejournal.com/176220.html

Следуя подобной логике, можно заключить:
- если автор Правил дорожного движения попадет в аварию – ПДД глупость;
- если дом, построенный архитектором рухнет – теория инженерных расчетов чушь;
- если спектакль, поставленный известным режиссером, провалится – драматургия бредятина.


Такой стиль выводов напоминает очень известный советский анекдот: «Мой муж пошел как-то утром за папиросами и не возвращается уже несколько лет. Вот такие вот отвратительные папиросы производят в нашей стране».
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:26

Re: Валютный рынок в контексте

Киев
ЧР, держатся вечерние курсы
28.05-07/28.10-13
rasmus
 
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