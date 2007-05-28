Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР. У кого какие мысли по завтрашним торгам? Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
rasmus написав:Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР. У кого какие мысли по завтрашним торгам? Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
Якщо поглянути, на МБ і на ЧР сьогодні, то виглядає це, як "бичача пастка" перед зниженням.На боці гривні попереду тиждень податкових платежів, якщо і провокують зараз на ріст, то це аби добре прилаштувати долярики на вищих позначках.
Alex2006 написав:Скоро начнут заводить валюту на выборы, аграрии начнут заводить на сезонные закупки, ну и нерезиденты для гривны на ОВГЗ, а вы ждите свои 29)))
Обменяют аграрии валюту на гривну за которую купят солярку, которую нефтетрейдеры закупают для аграриев за валюту. Одни сдадут валюту на мб другие её сразу же выкупят. Посевматериал тоже кстати в основном импортный.
Ранее на украинских НПЗ перерабатывалось от 24 млн тонн нефти (данные за 2004 год) до 10 млн тонн (2010 год). В последние годы ежегодные объемы переработки нефти в Украине составили всего около 2,1-2,3 млн тонн. Доля дизельного топлива украинского производства на внутреннем рынке в 2016-2017 годах оценивается на уровне 10-11%. Вследствие сокращения объемов переработки нефти, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах покрывается за счет импорта в основном из Беларуси, Литвы, Российской Федерации, Польши и других стран. Об этом сообщает пресс-служба Госвнешинформ.
Молодец , такой большой пост написали. А теперь если разобрать затраты фермера на посевную компанию,в общей структуре затрат, какая доля составлет ГСМ ? И сразу второй вопрос, какую долю рынка занимает ДТ произведенное из нефти собственной добычи ?
Пересічні фермери навряд чи можуть експортувати, як завжди - приближённые. https://etcetera.media/shema-agrobiznes ... ainyi.html В 2018 году экспортеры зерновых и масличных культур получили 32 млрд грн в качестве возмещения НДС. При этом сами производители уплатили в бюджет в 2,5 раза меньше. Об этом заявил экономист Алексей Кущ.
Следуя подобной логике, можно заключить: - если автор Правил дорожного движения попадет в аварию – ПДД глупость; - если дом, построенный архитектором рухнет – теория инженерных расчетов чушь; - если спектакль, поставленный известным режиссером, провалится – драматургия бредятина.
Такой стиль выводов напоминает очень известный советский анекдот: «Мой муж пошел как-то утром за папиросами и не возвращается уже несколько лет. Вот такие вот отвратительные папиросы производят в нашей стране».
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.