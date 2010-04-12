Додано: Вів 15 січ, 2019 09:50

rasmus написав: Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.

У кого какие мысли по завтрашним торгам?

Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз. Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.У кого какие мысли по завтрашним торгам?Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.

Та то "неожиданно вырос" можно не брать в расчет, ведь этот "рост" был за счет мелких сделок на пустом МБСтандартная тактика, чтобы разогреть оленей перед следующим днем. Врядли они поведутся, ведь уже середина января, у многих скоро сдадут нервы и они начнут сливать то, что заготавливали для слива зимой, но так и не дождались хорошего курса... К тому же, недолго осталось и до "20-х чисел". Так что, сейчас просто идет игра на повышение, чтобы удачно напарить оленям то, что планировали. Как на наличке, так и на МБ, ведь и экспортеры тоже распланировали заход валюты на "пиковые" месяцы для получения бОльшей выгоды, и скоро эта валюта начнет заходить...