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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 226227228229230>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 44
1. меньше 27
14%
6
2. 27 - 28.50
55%
24
3. 28.50 - 30
25%
11
4. 30-35
5%
2
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:48

flyman
Це "опровержение" від напевно мало кому відомого блогера ...
Який є апологетом цих всіляких психологічних вчень .
Начитався в свій час море книжок по психології - і зробив дуже прости висновок - це надзвичайно шкідлива лженаука на службі "властьимущих" . Оскільки в штатах ну дуже багато всіх цих психологів , психотреапевтів і тп. гуру - у них відповідно і дуже багато пацієнтів уже далі психіатрів . Бо автотренінг ( а майже вся психологія на ньому побудована) частенько викликає когнітивний диссонанс - коли організм починає протестувати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:50

  rasmus написав:Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.

Та то "неожиданно вырос" можно не брать в расчет, ведь этот "рост" был за счет мелких сделок на пустом МБ :) Стандартная тактика, чтобы разогреть оленей перед следующим днем. Врядли они поведутся, ведь уже середина января, у многих скоро сдадут нервы и они начнут сливать то, что заготавливали для слива зимой, но так и не дождались хорошего курса... К тому же, недолго осталось и до "20-х чисел". Так что, сейчас просто идет игра на повышение, чтобы удачно напарить оленям то, что планировали. Как на наличке, так и на МБ, ведь и экспортеры тоже распланировали заход валюты на "пиковые" месяцы для получения бОльшей выгоды, и скоро эта валюта начнет заходить...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:55

Что там на МБ,движ начался :?
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Puente написав:Начитався в свій час море книжок по психології - і зробив дуже прости висновок - це надзвичайно шкідлива лженаука

В. Франкла Э.Фромма читали или только книжки серии для чайников?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59

Остатки на корсчетах увеличились с 54,16 млрд. до 57,21 млрд.грн.
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:00

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:Валові валютні (міжнародні) резерви НБУ в грудні зросли на 3,1 млрд дол (+17,6%), а за весь 2018 рік - на 2 млрд дол (+10,7%) до 20,8 млрд дол.

Рост резервов 10,7%
Рост денежной базы 9,*%
Не вижу предпосылок для роста курса на момент.


думаю до марта будем в коридоре 27,90-28,30
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:00

  Alex2006 написав:
  rasmus написав:Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.

Та то "неожиданно вырос" можно не брать в расчет, ведь этот "рост" был за счет мелких сделок на пустом МБ :) Стандартная тактика, чтобы разогреть оленей перед следующим днем. Врядли они поведутся, ведь уже середина января, у многих скоро сдадут нервы и они начнут сливать то, что заготавливали для слива зимой, но так и не дождались хорошего курса... К тому же, недолго осталось и до "20-х чисел". Так что, сейчас просто идет игра на повышение, чтобы удачно напарить оленям то, что планировали. Как на наличке, так и на МБ, ведь и экспортеры тоже распланировали заход валюты на "пиковые" месяцы для получения бОльшей выгоды, и скоро эта валюта начнет заходить...


Пока и гонят вверх на ЧР
Киев +2 коп по сравнению с вечерними и утренними курсами.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:07

  сірий написав:Что там на МБ,движ начался :?


ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
10:20 28.1500 28.1800
10:15 28.1500 28.1800
10:10 28.1500 28.1800
10:05 28.1500 28.1800
10:00 28.1500 28.1800
09:59 28.0500 28.0900
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:30

  тот самый написав:Остатки на корсчетах увеличились с 54,16 млрд. до 57,21 млрд.грн.

Все за счет уменьшения количества депосертификатов овернайт. Вполне ожидаемо после выходных. На выходные банки размещаются в овернайты охотнее.

Похоже, вчера НБУ выкупил копеечку малую, но сумма не соответствует обычным масштабам интервенций. Не исключено, что в графу "прочие" попало что-то прочее.

Вообще, анализ ликвидности на редкость скучный :)

Появились данные об интервенциях за неделю. Без неожиданностей. Купили 10, продали 30, что мы давно знали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:33

Что-то как-то тихо стало.Опять все побежали сливаться :mrgreen:
сірий
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