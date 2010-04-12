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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:48
flyman
Це "опровержение" від напевно мало кому відомого блогера ...
Який є апологетом цих всіляких психологічних вчень .
Начитався в свій час море книжок по психології - і зробив дуже прости висновок - це надзвичайно шкідлива лженаука на службі "властьимущих" . Оскільки в штатах ну дуже багато всіх цих психологів , психотреапевтів і тп. гуру - у них відповідно і дуже багато пацієнтів уже далі психіатрів . Бо автотренінг ( а майже вся психологія на ньому побудована) частенько викликає когнітивний диссонанс - коли організм починає протестувати ...
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Puente
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:50
rasmus написав:
Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
Та то "неожиданно вырос" можно не брать в расчет, ведь этот "рост" был за счет мелких сделок на пустом МБ
Стандартная тактика, чтобы разогреть оленей перед следующим днем. Врядли они поведутся, ведь уже середина января, у многих скоро сдадут нервы и они начнут сливать то, что заготавливали для слива зимой, но так и не дождались хорошего курса... К тому же, недолго осталось и до "20-х чисел". Так что, сейчас просто идет игра на повышение, чтобы удачно напарить оленям то, что планировали. Как на наличке, так и на МБ, ведь и экспортеры тоже распланировали заход валюты на "пиковые" месяцы для получения бОльшей выгоды, и скоро эта валюта начнет заходить...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56
Puente написав:
Начитався в свій час море книжок по психології - і зробив дуже прости висновок - це надзвичайно шкідлива лженаука
В. Франкла Э.Фромма читали или только книжки серии для чайников?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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vitaliian
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59
Остатки на корсчетах увеличились с 54,16 млрд. до 57,21 млрд.грн.
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тот самый
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:00
vovan_prm написав: prodigy написав:
Валові валютні (міжнародні) резерви НБУ в грудні зросли на 3,1 млрд дол (+17,6%), а за весь 2018 рік - на 2 млрд дол (+10,7%)
до 20,8 млрд дол.
Рост резервов 10,7%
Рост денежной базы 9,*%
Не вижу предпосылок для роста курса на момент.
думаю до марта будем в коридоре 27,90-28,30
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:00
Alex2006 написав: rasmus написав:
Были до обеда мысли, что после прошлой пятницы гривня и сегодня будет давить доллар, но к вечеру все это рассеялось и доллар неожиданно вырос. Синхронно реагировал и ЧР.
У кого какие мысли по завтрашним торгам?
Мое мнение - потопчемся на нынешних уровнях и все же пойдем вниз.
Та то "неожиданно вырос" можно не брать в расчет, ведь этот "рост" был за счет мелких сделок на пустом МБ
Стандартная тактика, чтобы разогреть оленей перед следующим днем. Врядли они поведутся, ведь уже середина января, у многих скоро сдадут нервы и они начнут сливать то, что заготавливали для слива зимой, но так и не дождались хорошего курса... К тому же, недолго осталось и до "20-х чисел". Так что, сейчас просто идет игра на повышение, чтобы удачно напарить оленям то, что планировали. Как на наличке, так и на МБ, ведь и экспортеры тоже распланировали заход валюты на "пиковые" месяцы для получения бОльшей выгоды, и скоро эта валюта начнет заходить...
Пока и гонят вверх на ЧР
Киев +2 коп по сравнению с вечерними и утренними курсами.
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rasmus
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:07
сірий написав:
Что там на МБ,движ начался
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
10:20 28.1500 28.1800
10:15 28.1500 28.1800
10:10 28.1500 28.1800
10:05 28.1500 28.1800
10:00 28.1500 28.1800
09:59 28.0500 28.0900
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:30
тот самый написав:
Остатки на корсчетах увеличились с 54,16 млрд. до 57,21 млрд.грн.
Все за счет уменьшения количества депосертификатов овернайт. Вполне ожидаемо после выходных. На выходные банки размещаются в овернайты охотнее.
Похоже, вчера НБУ выкупил копеечку малую, но сумма не соответствует обычным масштабам интервенций. Не исключено, что в графу "прочие" попало что-то прочее.
Вообще, анализ ликвидности на редкость скучный
Появились данные об интервенциях за неделю. Без неожиданностей. Купили 10, продали 30, что мы давно знали.
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