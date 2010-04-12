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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:34
Re: Валютный рынок в контексте
Думаю, поки нервово спостерігають)
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:37
Re: Валютный рынок в контексте
10/16
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:38
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:39
а на курсе.ком зорька какие-то левые курсы светит...У Вас для каждого сайта разные?
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40
Чистая продажа НБУ на межбанке за первые 2 недели составила 34.3 млн.
В прошлом году за первые 2 недели чистая продажа была 51.5 млн.
Год начали достаточно спокойно.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:44
Re: Валютный рынок в контексте
Вітая!
Дніпро 28,12-28,20
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:46
Яша тут я пишу гурт Києва, на курсі публікуються курси Хмельницького вікна ПОВ
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:47
понял.Без 100 грамм не разберешься. :)
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:49
Уважаемые коллеги, прерываем наш сериал "Не грози январскому доллару, попивая пиво на детской площадке" для экстренного выпуска погоды. Активный циклон баксопонижения отступил под натиском антициклона с повышенным давлением на гривну. Антициклон, пришедший c межбанка, пройдется с востока на запад страны по таким центрам валутообменного бизнеса как Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, Одесса. Хватит ли ему сил пройти Крыжополь и дойти до Черновцов, и прятать ли Вам пуховики выдерживающие -29°C, хотя некоторые уже спрятали, но позже окажется, что спрятали всего на 60%, нашему гидрометцентру неизвестно.
Прогноз на 15.01.19 ЧР
-----------------день / ночь
Харьков------28,14°/ -28,21° С
Днепр---------28,16°/ -28,23° С
Запорожье--28,16°/ -28,23° С
Киев-----------28,09°/ -28,16° С
Одесса--------28,04°/ -28,11° С
Откуда этот рост в январе, никогда раньше такого не было, и вот опять, справедливо спросите Вы. Эркюль Пуаро скажет, что задрали для нерезидентов.
Так это или нет, разобраться нам помогут ДС, Сибарит и zzzzzz.
P.S. Captain Obivious (жирный кот), смотри не спугни, посредством 7 кусков и подконтрольных СМИ (ВРК*) Гагарина, а тот в свою очередь межбанк по цепочке, а то Alex2006 так и не сольет свои экспериментальные 5 штук
* - Валютный рынок в контексте, не военно-революционный комитет.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:50
Яша та що ж розбиратися, на курсі чітко видно, в якій гілці йде публікація.
на фінансах так прийнято вже з часом
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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