Додано: Вів 15 січ, 2019 10:49

somilitark написав: А вот вы зачем такое презрение ко всем обвалистам опубликовали?

Вам не поверят и скажут,что к вам из Черновцов завезли опасный вирус,пора карантин объявлять.

Форумчанин Серый всё вышесказанное интерпретирует как ракетой вверх,Сибарит продажу по 27.99 переведёт на обычный язык,как очень искусный маркетинг и скажет,что нет поводов для беспокойства,ну а я скажу просто,акция "покупка по 28 и выше" закончилась на западе,ещё немножко,скорее всего до обеда продержится в центре,ну а активный циклон баксопонижения дойдёт до востока скорее всего аж в середине текущей недели А вот вы зачем такое презрение ко всем обвалистам опубликовали?Вам не поверят и скажут,что к вам из Черновцов завезли опасный вирус,пора карантин объявлять.Форумчанин Серый всё вышесказанное интерпретирует как ракетой вверх,Сибарит продажу по 27.99 переведёт на обычный язык,как очень искусный маркетинг и скажет,что нет поводов для беспокойства,ну а я скажу просто,акция "покупка по 28 и выше" закончилась на западе,ещё немножко,скорее всего до обеда продержится в центре,ну а активный циклон баксопонижения дойдёт до востока скорее всего аж в середине текущей недели

Уважаемые коллеги, прерываем наш сериал "Не грози январскому доллару, попивая пиво на детской площадке" для экстренного выпуска погоды. Активный циклон баксопонижения отступил под натиском антициклона с повышенным давлением на гривну. Антициклон, пришедший c межбанка, пройдется с востока на запад страны по таким центрам валутообменного бизнеса как Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, Одесса. Хватит ли ему сил пройти Крыжополь и дойти до Черновцов, и прятать ли Вам пуховики выдерживающие -29°C, хотя некоторые уже спрятали, но позже окажется, что спрятали всего на 60%, нашему гидрометцентру неизвестно.Прогноз на 15.01.19 ЧР-----------------день / ночьХарьков------28,14°/ -28,21° СДнепр---------28,16°/ -28,23° СЗапорожье--28,16°/ -28,23° СКиев-----------28,09°/ -28,16° СОдесса--------28,04°/ -28,11° СОткуда этот рост в январе, никогда раньше такого не было, и вот опять, справедливо спросите Вы.скажет, что задрали для нерезидентов.Так это или нет, разобраться нам помогутP.S.(жирный кот), смотри не спугни, посредством 7 кусков и подконтрольных СМИ (ВРК*) Гагарина, а тот в свою очередь межбанк по цепочке, а тотак и не сольет свои экспериментальные 5 штук* - Валютный рынок в контексте, не военно-революционный комитет.