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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 227228229230>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 44
1. меньше 27
14%
6
2. 27 - 28.50
55%
24
3. 28.50 - 30
25%
11
4. 30-35
5%
2
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

Думаю, поки нервово спостерігають)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:37

Re: Валютный рынок в контексте

10/16
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:38

  сірий написав:Что-то как-то тихо стало.Опять все побежали сливаться :mrgreen:


Рановато будет.
Но к обеду может и сдуться ...

Киев ЧР - добавили 3-5 копеек на прием доллара по сравнению с вечером и утром.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:39

  zorka написав:10/16

а на курсе.ком зорька какие-то левые курсы светит...У Вас для каждого сайта разные?

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Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40

Чистая продажа НБУ на межбанке за первые 2 недели составила 34.3 млн.
В прошлом году за первые 2 недели чистая продажа была 51.5 млн.

Год начали достаточно спокойно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

Вітая!
Дніпро 28,12-28,20
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:46

Яша тут я пишу гурт Києва, на курсі публікуються курси Хмельницького вікна ПОВ
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:47

  zorka написав:Яша тут я пишу грут Києва, на курсі публікуються курси Хмельницького вікна ПОВ

понял.Без 100 грамм не разберешься. :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:49

  somilitark написав:А вот вы зачем такое презрение ко всем обвалистам опубликовали?
Вам не поверят и скажут,что к вам из Черновцов завезли опасный вирус,пора карантин объявлять.
Форумчанин Серый всё вышесказанное интерпретирует как ракетой вверх,Сибарит продажу по 27.99 переведёт на обычный язык,как очень искусный маркетинг и скажет,что нет поводов для беспокойства,ну а я скажу просто,акция "покупка по 28 и выше" закончилась на западе,ещё немножко,скорее всего до обеда продержится в центре,ну а активный циклон баксопонижения дойдёт до востока скорее всего аж в середине текущей недели :wink:

Уважаемые коллеги, прерываем наш сериал "Не грози январскому доллару, попивая пиво на детской площадке" для экстренного выпуска погоды. Активный циклон баксопонижения отступил под натиском антициклона с повышенным давлением на гривну. Антициклон, пришедший c межбанка, пройдется с востока на запад страны по таким центрам валутообменного бизнеса как Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, Одесса. Хватит ли ему сил пройти Крыжополь и дойти до Черновцов, и прятать ли Вам пуховики выдерживающие -29°C, хотя некоторые уже спрятали, но позже окажется, что спрятали всего на 60%, нашему гидрометцентру неизвестно.
Прогноз на 15.01.19 ЧР
-----------------день / ночь
Харьков------28,14°/ -28,21° С
Днепр---------28,16°/ -28,23° С
Запорожье--28,16°/ -28,23° С
Киев-----------28,09°/ -28,16° С
Одесса--------28,04°/ -28,11° С
Откуда этот рост в январе, никогда раньше такого не было, и вот опять, справедливо спросите Вы. Эркюль Пуаро скажет, что задрали для нерезидентов.
Так это или нет, разобраться нам помогут ДС, Сибарит и zzzzzz.
P.S. Captain Obivious (жирный кот), смотри не спугни, посредством 7 кусков и подконтрольных СМИ (ВРК*) Гагарина, а тот в свою очередь межбанк по цепочке, а то Alex2006 так и не сольет свои экспериментальные 5 штук
* - Валютный рынок в контексте, не военно-революционный комитет. :wink:
:)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:50

Яша та що ж розбиратися, на курсі чітко видно, в якій гілці йде публікація.
на фінансах так прийнято вже з часом :)
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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