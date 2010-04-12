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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 227228229230

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 44
1. меньше 27
14%
6
2. 27 - 28.50
55%
24
3. 28.50 - 30
25%
11
4. 30-35
5%
2
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

Похоже на мини загончик перед бюджетным сливом, сегодня/завтра тренд должен смениться. Киев уже по 28.12 покупает (опт)
rils33
 
Повідомлень: 48
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