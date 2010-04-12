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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:53
Похоже на мини загончик перед бюджетным сливом, сегодня/завтра тренд должен смениться. Киев уже по 28.12 покупает (опт)
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rils33
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