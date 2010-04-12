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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:30
Кто будет отмашку давать, когда сливаться...
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тарасов
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:34
тарасов написав:
Кто будет отмашку давать, когда сливаться...
Да сколько ж вас сливаторов то лезет, дайте курсу отрасти.
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Zebra
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:37
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
11:20 28.1700 28.2000
11:15 28.1700 28.2000
11:10 28.1700 28.2000
11:05 28.1700 28.2000
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rasmus
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43
Zebra
я только за, просто жду своего "Вия"
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тарасов
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47
А кто знает, что с евро случилось, что обвалился на 50 пунктов?
Данные по Франции и Германии вроде совпали с прогнозами.
Какие-то слухи о брексите?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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4
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:48
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
11:45 28.1600 28.1900
11:40 28.1600 28.1900
11:35 28.1600 28.1900
11:30 28.1700 28.2000
11:25 28.1700 28.2000
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:00
ЛАД написав:
А кто знает, что с евро случилось, что обвалился на 50 пунктов?
Данные по Франции и Германии вроде совпали с прогнозами.
Какие-то слухи о брексите?
Голосования еще не было, но может на какой-то информации просочившейся и пополз курс ....
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rasmus
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