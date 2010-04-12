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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 229230231232>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 49
1. меньше 27
12%
6
2. 27 - 28.50
57%
28
3. 28.50 - 30
22%
11
4. 30-35
6%
3
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:30

Re: Валютный рынок в контексте

Кто будет отмашку давать, когда сливаться...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:34

  тарасов написав:Кто будет отмашку давать, когда сливаться...

Да сколько ж вас сливаторов то лезет, дайте курсу отрасти.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:36

  Zebra написав:
  тарасов написав:Кто будет отмашку давать, когда сливаться...

Да сколько ж вас сливаторов то лезет, дайте курсу отрасти.

:lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:37

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

11:20 28.1700 28.2000
11:15 28.1700 28.2000
11:10 28.1700 28.2000
11:05 28.1700 28.2000
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43

Zebra
я только за, просто жду своего "Вия" :D
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43

"будем делать как вчера..."с утра подскок в обед стабильность а вечером подрастём :roll:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47

А кто знает, что с евро случилось, что обвалился на 50 пунктов?
Данные по Франции и Германии вроде совпали с прогнозами.
Какие-то слухи о брексите?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

11:45 28.1600 28.1900
11:40 28.1600 28.1900
11:35 28.1600 28.1900
11:30 28.1700 28.2000
11:25 28.1700 28.2000
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:00

  ЛАД написав:А кто знает, что с евро случилось, что обвалился на 50 пунктов?
Данные по Франции и Германии вроде совпали с прогнозами.
Какие-то слухи о брексите?


Голосования еще не было, но может на какой-то информации просочившейся и пополз курс ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:04

  тарасов написав:Zebra
я только за, просто жду своего "Вия" :D

Из тех кого я помню-фунтик,оксанка к сожалению уволились :(
сірий
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