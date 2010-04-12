Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16

rasmus написав: ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА



11:35 28.1600 28.1900

11:30 28.1700 28.2000

11:25 28.1700 28.2000 ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА11:35 28.1600 28.190011:30 28.1700 28.200011:25 28.1700 28.2000

Чувствую один крупный игрок матчингом закинул в топку лямов 10,котировки перестали расти.Да неприятно,но не критично.Проанализировав "стратегии" форумчан,я пришёл к выводу что многие по привычке застолбились на полгода,по теории правильно,если депозит закончится до 20-го июля,то как правило,одни из самых низких курсов в году,это именно под бюджетный период липня.Но есть одно но,это выборы,я не знаю кто их выиграет,я не знаю какое давление окажут на НБУ новый(или договорённости старого) президент,такой формат стратегии я назвал очень рисковым.Так вот к чему я веду,второй тур предположительно пройдёт 21 апреля,я думаю во второй тур выйдет сегодняшний гарант,если нет,то маленькая месть может начаться уже в начале апреля.Вы понимаете,что могут быть и волнения масс,которые поддерживают определённого кандидата и удачно организованные и управляемые,но это другой вопрос,к делу он не относится,а скорее к совести,которой никто не пользуется и она от этого у кукловодов абсолютно чиста,знайте,что вы берёте на себя все эти риски ради чего? 6-ти процентов?Далее,информация от самого "везучего" форумчанина,под известным ником с именем Алёшенька,сын прапорщика и русский навек ,но живёт у нас и поливает всеми известными проклятьями всё украинское.Он очень удачно спрогнозировал обвал гривны летом 2008-го,он всех очень сильно поучал и смешивал с грязью всех несогласных,а примерно через пару лет признался.....барабанная дробь.....что с лета 08-го сидел на ГРНДЕПОНу и что скажете вы? А то,что человек был 10 лет на баксовом матрасе,а в эту пятницу залез на полугодовой депо в ГРИВНЕ!!!Ничего не напоминает????Так что мораль басни такой,сливаться можно сказать поздно,да по времени поздно,если слиться сейчас,то только можно идти на депо в 3 месяца,либо два раза быть на месячном депо,дальше заглядывать нет смысла,я бы на себя такие риски не брал.Выборы очень могут поломать стратегии,ставки высоки,а мороженное уготованное участниками аттракциона не покрывает потерь от покупки валидола.Так что или сейчас,или уже не рыпайтесь,ведь самый везучий сын советского прапорщика решил ОПЯТЬ стать прогнозистом,он угадал 10 лет для вас и получил статус почти ГУРУ,но переполовинил СВОЮ катлетку,как бы сейчас не было тоже самоеп.с. 28.10 на приём,дальше не хотят,а гривна где?(с)