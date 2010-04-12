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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:15
Re: Валютный рынок в контексте
Задолженность по возврату НДС в январе 2019 года превысила 20 млрд. грн. В Европейской Бизнес Ассоциации утверждают, что тревожные сигналы от крупнейших экспортеров начали поступать еще в конце прошлого года.
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Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16
Чувствую один крупный игрок матчингом закинул в топку лямов 10,котировки перестали расти.
Да неприятно,но не критично.
Проанализировав "стратегии" форумчан,я пришёл к выводу что многие по привычке застолбились на полгода,по теории правильно,если депозит закончится до 20-го июля,то как правило,одни из самых низких курсов в году,это именно под бюджетный период липня.
Но есть одно но,это выборы,я не знаю кто их выиграет,я не знаю какое давление окажут на НБУ новый(или договорённости старого) президент,такой формат стратегии я назвал очень рисковым.Так вот к чему я веду,второй тур предположительно пройдёт 21 апреля,я думаю во второй тур выйдет сегодняшний гарант,если нет,то маленькая месть может начаться уже в начале апреля.Вы понимаете,что могут быть и волнения масс,которые поддерживают определённого кандидата и удачно организованные и управляемые,но это другой вопрос,к делу он не относится,а скорее к совести,которой никто не пользуется и она от этого у кукловодов абсолютно чиста,знайте,что вы берёте на себя все эти риски ради чего? 6-ти процентов?
Далее,информация от самого "везучего" форумчанина,под известным ником с именем Алёшенька,сын прапорщика и русский навек ,но живёт у нас и поливает всеми известными проклятьями всё украинское.
Он очень удачно спрогнозировал обвал гривны летом 2008-го,он всех очень сильно поучал и смешивал с грязью всех несогласных,а примерно через пару лет признался.....барабанная дробь.....что с лета 08-го сидел на ГРНДЕПО
Ну и что скажете вы? А то,что человек был 10 лет на баксовом матрасе,а в эту пятницу залез на полугодовой депо в ГРИВНЕ!!!
Ничего не напоминает????
Так что мораль басни такой,сливаться можно сказать поздно,да по времени поздно,если слиться сейчас,то только можно идти на депо в 3 месяца,либо два раза быть на месячном депо,дальше заглядывать нет смысла,я бы на себя такие риски не брал.
Выборы очень могут поломать стратегии,ставки высоки,а мороженное уготованное участниками аттракциона не покрывает потерь от покупки валидола.
Так что или сейчас,или уже не рыпайтесь,ведь самый везучий сын советского прапорщика решил ОПЯТЬ стать прогнозистом,он угадал 10 лет для вас и получил статус почти ГУРУ,но переполовинил СВОЮ катлетку,как бы сейчас не было тоже самое
п.с. 28.10 на приём,дальше не хотят,а гривна где?(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:23
Похоже рост кор счетов дал о себе знать.
К тому же вчера ПДВ 0,5 млрд.налили.
Скинул часть 28,13 , но вижу курс пока не заливают, есть вероятность что завтра продолжиться загон,если сегодня под конец торгов не зальют.
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:41
zzzzzz Думаю, что максимальные котировки будут в следующую среду/четверг, т.к. в понедельник выходной в США (будет дефицит доллара), закончатся бюджетные платежи и активизируется возмещение НДС.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:42
Посмотрим, вчера НБУ купил аж 2 млн.дол
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:55
zzzzzz
в январе 2018 я сливал доллар 25.01 по 28,6 грн. и 26.01 по 28,4 грн., по окончанию сроков депозитов. Продавал в кассу банка, грн. сразу размещалась на 6 мес. депозит по 15,5% годовых. Откупил доллар 20.07.2018 по 26,42 грн. В итоге чистых доход за 6 мес. от ревальвации и процента от депозита составил – 13,72% и 13,07%. В этом году, что делать еще не определил для себя окончательно.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:59
Re: Валютный рынок в контексте
Почти 8,6 ярдов дефицит торгового баланса Украины за 2018 год. Сводный баланс 2018г = -418 ярдов.
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:13
Re: Валютный рынок в контексте
Я б собі намалював так картину на сьогодні, маючи на данний момент фактори і драйвери на три наступні місяці по руху доляра. Резервів на виплату боргів достатньо, проблем з віддачею у лютому не буде, тому якщо хтось чекає якісь негаразди, то це хибна думка. Зараз йде операція "Останній Олень", тобто усаджують вище. З одного боку, це повинно було статися, описував декілька постів назад, чому так діє Регулятор і дозволяє курсу доляра зростати. Далі повинен бути сильний відкат до березня, десь до позначки 26.30, як відросли жваво влітку 18-го, так і знизимось за 1.5-2 місяці, сприятиме цьому пожвавлення бізнес діяльності, аграрії і основна маса населення зроблять свою справу, можливо це буде якраз "дном" курсу по року і під вибори "Перемога". Але гривневі депотримачі, які зараз після зливу розміщуюються на 3 місяці можуть гойднуть курс вгору, між 1 і 2 туром в квітні, а також з політичного боку невдоволення, що призведе до нестабільності на певний період. Ще в цьому проміжку в 3 місяці можливо буде добрячий відскок, коли наважаться знову направити третій "конвой" в Азов, рф все одно щось влаштує для провокації. Якось такі планування "форс-мажорів" на майбутнє.
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:15
Вроде заливают понемногу. Посмотрим. Но похоже что это была типо вторая вершина на графике.
Живите своим умом!
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