Додано: Вів 15 січ, 2019 13:51

Наличка стала смотреть вниз,покупка нырнула под 28.10,продажа к этой отметке приблизилась.

И моментально значительно больше желающих продать валюту,ну что за аленизм такой?)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.