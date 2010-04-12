RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 230231232233

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 51
1. меньше 27
12%
6
2. 27 - 28.50
59%
30
3. 28.50 - 30
22%
11
4. 30-35
6%
3
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:45

главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30263
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2974 раз.
Подякували: 5013 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте

Наличка стала смотреть вниз,покупка нырнула под 28.10,продажа к этой отметке приблизилась.
И моментально значительно больше желающих продать валюту,ну что за аленизм такой?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:53

Запорожье чр 28,10-28,20
повы 28,05-28,15
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5465
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:53

  zzzzzz написав:
главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.

Держу лонги по доллару в парах с евриком и франком. Посмотрим что из этого выйдет.
По фунту открываться стрёмно. Слишком уж бурно он реагирует на подобные события.

П.С. Там еще и Драги будет вещать в 17-00 по Киеву.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 15 січ, 2019 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2090
З нами з: 09.09.14
Подякував: 687 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:58

  zzzzzz написав:
главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.

сомневаюсь в мировых рынках. А вот европейские может затронуть сильно.
dima_beleb
 
Повідомлень: 77
З нами з: 11.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:02

може вже олені трохи навчились скидати свої крислаті роги))

  somilitark написав:многие по привычке застолбились на полгода,по теории правильно,если депозит закончится до 20-го июля

... а може "многие" застовбились, я Долярчик :) - на березень/квітень/травень і червень! - а от на липень і далі - стовпців нема!
(хоч в мене все, або майже все - піде на ремонт) - а от інші форумчани, мають змогу навідкупляти долярчиків за "цікавим курсом"! :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 19.10.15
Подякував: 290 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте

п. с.
.... і сьогодні я не бігав зливати долярчики, а здавав звіт в податкову.....
- після роботи зайду в банк - проплачу ЄП і ЄСВ....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 19.10.15
Подякував: 290 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:07

28.08 mb

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:12

Долярчик
Ходить в налоговую и в банк - при наличии не одного варианта сделать всё онлайн за 30 мин, это особый вид извращения ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 119
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, centurionus, imlex, холява, zzzzzz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14194 1634899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 13:38
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 261243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.