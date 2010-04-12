|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:45
главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30263
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2974 раз.
- Подякували: 5013 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:51
Наличка стала смотреть вниз,покупка нырнула под 28.10,продажа к этой отметке приблизилась.
И моментально значительно больше желающих продать валюту,ну что за аленизм такой?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10082
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1831 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:53
Запорожье чр 28,10-28,20
повы 28,05-28,15
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5465
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:53
zzzzzz написав:
главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.
Держу лонги по доллару в парах с евриком и франком. Посмотрим что из этого выйдет.
По фунту открываться стрёмно. Слишком уж бурно он реагирует на подобные события.
П.С. Там еще и Драги будет вещать в 17-00 по Киеву.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Вів 15 січ, 2019 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2090
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:58
zzzzzz написав:
главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.
сомневаюсь в мировых рынках. А вот европейские может затронуть сильно.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:02
somilitark написав:
многие по привычке застолбились на полгода,по теории правильно,если депозит закончится до 20-го июля
... а може "многие" застовбились, я Долярчик
- на березень/квітень/травень і червень! - а от на липень і далі - стовпців нема!
(хоч в мене все, або майже все - піде на ремонт) - а от інші форумчани, мають змогу навідкупляти долярчиків за "цікавим курсом"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5621
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:04
п. с.
.... і сьогодні я не бігав зливати долярчики, а здавав звіт в податкову.....
- після роботи зайду в банк - проплачу ЄП і ЄСВ....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5621
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:07
28.08 mb*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14194
|1634895
|
Вів 15 січ, 2019 13:38
Zebra
|
|6526
|1391764
|
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
|
|159
|261243
|
|