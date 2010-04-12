главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.
Повідомляють, що невідома лише різниця голосів "за" та "проти" угоди.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
тот самый написав:zzzzzz в январе 2018 я сливал доллар 25.01 по 28,6 грн. и 26.01 по 28,4 грн., по окончанию сроков депозитов. Продавал в кассу банка, грн. сразу размещалась на 6 мес. депозит по 15,5% годовых. Откупил доллар 20.07.2018 по 26,42 грн. В итоге чистых доход за 6 мес. от ревальвации и процента от депозита составил – 13,72% и 13,07%. В этом году, что делать еще не определил для себя окончательно.
Лоховство это , вот чем реальные пацаны занимаються - Цена на лук за прошедший 2018 год в среднем выросла на 67,5%. Ближе к концу года украинцы покупали овощ почти за 17 гривен за килограмм. https://focus.ua/economics/417681-v-ukr ... ml?ref=iua п.с. Днепр , неформал - ,05/,15
Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ... Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля) Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ. Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ ....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...
Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?
Чому тільки євро?! У халяви спочатку не було жодного бізнесу, тільки служба на мізерну зарплату, потім ми почули про торгівлю з рашкою, зараз добавилось половина Євросоюзу, потім думаю шо і Америка підключиться, а там дивись і конкуренція з лібо за марсіанський ринок! Таке враження наше з одного ніка писали дві абсолютно різні людини - одна про лавочку біля під’їзду і безпробудна пенсія, інша про супербізнес у людини середніх років з вскользь упомінанієм про сходив на футбол і іншими перевагами життя, той перший про футбол і не заікався, ну який на пенсії футбол, а цей прям мачо! Пиши шо хочеш - бумага стерпить!
Зараз підприємство перебуває на стадії повної переробки електронної складової літака Державне підприємство "Антонов" має намір відновити складання важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" у кінці 2019 року. Про це повідомив перший заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко в ефірі одного з телеканалів, передає ЦТС.Зараз підприємство перебуває на стадії повної переробки електронної складової літака "Ми активно співпрацюємо у цьому напрямку з кількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою ДП "Антонов", щоб в цьому році розпочати складання першого літака", - зазначив Омельченко. Збірка буде здійснюватися без використання російського комплектовання. Ан-124 "Руслан" (за класифікацією NATO - Condor) - далекий важкий транспортний літак розробки "Антонова". Перший політ виконав 24 грудня 1982 року. Як повідомлялося, "Антонов" уклав угоду з підрозділом Boeing для відновлення серійного виробництва літаків. https://ua.112.ua/suspilstvo/zavod-anto ... 76977.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Чувствую один крупный игрок матчингом закинул в топку лямов 10,котировки перестали расти. Да неприятно,но не критично. Проанализировав "стратегии" форумчан,я пришёл к выводу что многие по привычке застолбились на полгода,по теории правильно,если депозит закончится до 20-го июля,то как правило,одни из самых низких курсов в году,это именно под бюджетный период липня. Но есть одно но,это выборы,я не знаю кто их выиграет,я не знаю какое давление окажут на НБУ новый(или договорённости старого) президент,такой формат стратегии я назвал очень рисковым.Так вот к чему я веду,второй тур предположительно пройдёт 21 апреля,я думаю во второй тур выйдет сегодняшний гарант,если нет,то маленькая месть может начаться уже в начале апреля.Вы понимаете,что могут быть и волнения масс,которые поддерживают определённого кандидата и удачно организованные и управляемые,но это другой вопрос,к делу он не относится,а скорее к совести,которой никто не пользуется и она от этого у кукловодов абсолютно чиста,знайте,что вы берёте на себя все эти риски ради чего? 6-ти процентов? Далее,информация от самого "везучего" форумчанина,под известным ником с именем Алёшенька,сын прапорщика и русский навек ,но живёт у нас и поливает всеми известными проклятьями всё украинское. Он очень удачно спрогнозировал обвал гривны летом 2008-го,он всех очень сильно поучал и смешивал с грязью всех несогласных,а примерно через пару лет признался.....барабанная дробь.....что с лета 08-го сидел на ГРНДЕПО
Vadim V К луку не малейшего отношения не имею, мешки мне тягать не хочется, пусть он хоть на 200% подорожает. Продажу и покупку доллара рассматриваю как возможность приумножить сбережения и только. Да и места есть, где рост 65% за час может происходить – https://www.binance.com/en
yaroslav_p написав:Далее,информация от самого "везучего" форумчанина,под известным ником с именем Алёшенька,
Alyak штоли?
yaroslav_p написав:Он очень удачно спрогнозировал обвал гривны летом 2008-го,он всех очень сильно поучал и смешивал с грязью всех несогласных,а примерно через пару лет признался.....барабанная дробь.....что с лета 08-го сидел на ГРНДЕПО
Сапожник должен быть без сапог. Это классика жанра.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 січ, 2019 14:58, всього редагувалось 2 разів.