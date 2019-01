Додано: Вів 15 січ, 2019 14:18

zzzzzz написав: главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 21-00 по Киеву). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки.

Повідомляють, що невідома лише різниця голосів "за" та "проти" угоди. Повідомляють, що невідома лише різниця голосів "за" та "проти" угоди.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell