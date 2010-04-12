strategbob написав:[quote="4552186А что так тихо ,ВСЕ НА ОТКУПЕ
Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ... Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля) Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ. Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ ....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...
Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?[/quote] Чому тільки євро?! У халяви спочатку не було жодного бізнесу, тільки служба на мізерну зарплату, потім ми почули про торгівлю з рашкою, зараз добавилось половина Євросоюзу, потім думаю шо і Америка підключиться, а там дивись і конкуренція з лібо за марсіанський ринок! Таке враження наше з одного ніка писали дві абсолютно різні людини - одна про лавочку біля під’їзду і безпробудна пенсія, інша про супербізнес у людини середніх років з вскользь упомінанієм про сходив на футбол і іншими перевагами життя, той перший про футбол і не заікався, ну який на пенсії футбол, а цей прям мачо! Пиши шо хочеш - бумага стерпить![/quote] =====
... плюсанув, бо теж ці всі розповіді пам'ятаю! - просто вони якось пройшли непомітно шлях, як на СТБ "від пацанки до панянки"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Как сообщает пресс-служба Государственной Фискальной Службы Украины, 10 января был установлен новый рекорд по числу таможенного оформления автомобилей, ранее пребывавших в Украине в режиме "транзит" или "временный ввоз". Так, за сутки было растаможено почти 1300 таких автомобилей и уплачено 84,6 млн грн. платежей в бюджет.
Наверняка потом журналисты скажут,что именно благодаря сознательным и раскаявшимся автолюбителям,хотя смотря для кого,для большинства на этой ветке евробляхеры будут окрещены вредителями,которые слишком рано и резко начали таможиться,зимних пиков так и не случилось,а то что потом назовут вершинами,это просто насмешка над несогласными и всеми мастями обвалистов из всех областей и закуточков нашей родины
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 15 січ, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.