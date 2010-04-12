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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 233234235236>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 54
1. меньше 27
13%
7
2. 27 - 28.50
56%
30
3. 28.50 - 30
22%
12
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:04

  Qwerty написав:
  strategbob написав:[quote="4552186А что так тихо ,ВСЕ НА ОТКУПЕ :D


Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...
Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)
Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ.
Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ
....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...

Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?[/quote]
Чому тільки євро?! У халяви спочатку не було жодного бізнесу, тільки служба на мізерну зарплату, потім ми почули про торгівлю з рашкою, зараз добавилось половина Євросоюзу, потім думаю шо і Америка підключиться, а там дивись і конкуренція з лібо за марсіанський ринок! Таке враження наше з одного ніка писали дві абсолютно різні людини - одна про лавочку біля під’їзду і безпробудна пенсія, інша про супербізнес у людини середніх років з вскользь упомінанієм про сходив на футбол і іншими перевагами життя, той перший про футбол і не заікався, ну який на пенсії футбол, а цей прям мачо!
Пиши шо хочеш - бумага стерпить![/quote]
=====

... плюсанув, бо теж ці всі розповіді пам'ятаю!
- просто вони якось пройшли непомітно шлях, як на СТБ "від пацанки до панянки"! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

05/10
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:08

  sani_2012 написав:28.08 mb

*Відправлено з Чату

Дышит глубоко, вниз не пойдеТ-РАНО ЕЩЕ, ОЧЕНЬ РАНО. А слившимся -мои соболезнования :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:09

  zzzzzz написав:Вроде заливают понемногу. Посмотрим. Но похоже что это была типо вторая вершина на графике.


Пошел залив, похоже я не ошибся в предположениях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:13

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:Вроде заливают понемногу. Посмотрим. Но похоже что это была типо вторая вершина на графике.


Пошел залив, похоже я не ошибся в предположениях.


ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

15:25 28.0700 28.1000
15:20 28.0700 28.1000
15:15 28.0800 28.1100
15:10 28.0800 28.1100
15:05 28.0900 28.1200
15:00 28.0900 28.1200
14:59 28.0900 28.1200
14:55 28.1000 28.1300
14:50 28.1000 28.1300
14:45 28.1000 28.1300
14:40 28.1100 28.1400
14:35 28.1100 28.1400
14:30 28.1200 28.1500
14:25 28.1200 28.1500
14:20 28.1300 28.1600
14:15 28.1400 28.1700
14:10 28.1400 28.1700
14:05 28.1400 28.1700
14:00 28.1500 28.1800
13:59 28.1500 28.1800
Востаннє редагувалось rasmus в Вів 15 січ, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:33

28.07mb

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:34

Время 15:32

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:37

очень тяжело без ДС
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:39

  Moneta написав:очень тяжело без ДС

А что тяжелого, сами самоорганизовались и в путь

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:40

  rasmus написав:
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

15:25 28.0700 28.1000

Нам помогут корчики из Литвы и РП:

Как сообщает пресс-служба Государственной Фискальной Службы Украины, 10 января был установлен новый рекорд по числу таможенного оформления автомобилей, ранее пребывавших в Украине в режиме "транзит" или "временный ввоз".
Так, за сутки было растаможено почти 1300 таких автомобилей и уплачено 84,6 млн грн. платежей в бюджет.


Наверняка потом журналисты скажут,что именно благодаря сознательным и раскаявшимся автолюбителям,хотя смотря для кого,для большинства на этой ветке евробляхеры будут окрещены вредителями,которые слишком рано и резко начали таможиться,зимних пиков так и не случилось,а то что потом назовут вершинами,это просто насмешка над несогласными и всеми мастями обвалистов из всех областей и закуточков нашей родины :mrgreen:
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 15 січ, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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