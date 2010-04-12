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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 235236237238>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 56
1. меньше 27
13%
7
2. 27 - 28.50
55%
31
3. 28.50 - 30
21%
12
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
4%
2
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте

https://ibc.ua/articles/nbu-kupil-na-va ... rov-138419

"В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 миллиарда долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – более 699 миллионов долл. США", - говорится в сообщении.

За прошлый год Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1,8 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – 333 миллионов долл. США."
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:08

  Сибарит написав:Похоже, вчера НБУ выкупил копеечку малую, но сумма не соответствует обычным масштабам интервенций. Не исключено, что в графу "прочие" попало что-то прочее.

Вчера Нацбанк вообще не выходил с интервенцией.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Вчера Нацбанк вообще не выходил с интервенцией.

У Нацбанка есть механизм тайных интервенций, о которых становится известно постфактум. В процессе торгов игроки рынка видят только открытые интервенции, которые часто сочетаются с тайными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:18

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Вчера Нацбанк вообще не выходил с интервенцией.

У Нацбанка есть механизм тайных интервенций, о которых становится известно постфактум. В процессе торгов игроки рынка видят только открытые интервенции, которые часто сочетаются с тайными.

Еще более скрытый, чем Matching? Ну-ну, может быть :)
Разве что очень целевой выкуп и действительно по 2-3 млн, не больше...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:20

28.06mb

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Еще более скрытый, чем Matching?

Matching - это и есть скрытый. Его не видно.
Видны интервенции по фиксированному курсу, которых в последнее время много.
Посмотрите статистику за вторую половину прошлого года: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:36

  somilitark написав:
  Moneta написав:очень тяжело без ДС


Вам просто тяжело смотреть на ТАКИЕ котировки,причём тут ДС,или он в этом всём виноват? :mrgreen:


Нехватка оперативной информации с МБ. Все эти "вроде пошел залив, вроде пошел слив, вроде матчинг, вроде овгз" - как пенсионеры на лавочке ОБС.

Перес вон рассказывает что из-за переворота полупачки К.О, межбанк на сотни миллионов баксов развернулся и быки стали оступать.

Читаешь все это и понимаешь как не хватает сухой оперативной информации с цифрами.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:38

Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:43

  Перес де Куэльяр написав:Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.



Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого.

Валютный рынок в контексте
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:49

  Moneta написав:
  Перес де Куэльяр написав:Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.



Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого.
І де там пів пачки ринок перевернули? Це говорить про те, що одна баба ляпнула, а інша підхопила, ще й своє додала. А те що грввці на МБ, дивлячись на відкат готівки почали розпродаж валюти, оце головне. Інформація яка подається тут моніториться, тому строчити по 20 повідомлень, як добре зливаю валюту, це зайве, ринок дуже чутливий і загони ой як важко задаються.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 15 січ, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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