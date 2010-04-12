"В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 миллиарда долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – более 699 миллионов долл. США", - говорится в сообщении.
За прошлый год Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1,8 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – 333 миллионов долл. США."
Перес де Куэльяр написав:Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.
Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого.
Перес де Куэльяр написав:Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.
Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого.
І де там пів пачки ринок перевернули? Це говорить про те, що одна баба ляпнула, а інша підхопила, ще й своє додала. А те що грввці на МБ, дивлячись на відкат готівки почали розпродаж валюти, оце головне. Інформація яка подається тут моніториться, тому строчити по 20 повідомлень, як добре зливаю валюту, це зайве, ринок дуже чутливий і загони ой як важко задаються.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 15 січ, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.