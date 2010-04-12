Зараз підприємство перебуває на стадії повної переробки електронної складової літака Державне підприємство "Антонов" має намір відновити складання важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" у кінці 2019 року. Про це повідомив перший заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко в ефірі одного з телеканалів, передає ЦТС.Зараз підприємство перебуває на стадії повної переробки електронної складової літака "Ми активно співпрацюємо у цьому напрямку з кількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою ДП "Антонов", щоб в цьому році розпочати складання першого літака", - зазначив Омельченко. Збірка буде здійснюватися без використання російського комплектовання. Ан-124 "Руслан" (за класифікацією NATO - Condor) - далекий важкий транспортний літак розробки "Антонова". Перший політ виконав 24 грудня 1982 року. Як повідомлялося, "Антонов" уклав угоду з підрозділом Boeing для відновлення серійного виробництва літаків. https://ua.112.ua/suspilstvo/zavod-anto ... 76977.html
Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.... Обещать не значит жениться (с)
Перес де Куэльяр написав:Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.
Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого.
І де там пів пачки ринок перевернули? Це говорить про те, що одна баба ляпнула, а інша підхопила, ще й своє додола. А те що грввці на МБ, дивлячись на відкат готівки почали розпродаж валюти, оце головне.
К.О. "радісно строчив" саме про півпачки.
Чт 10 янв, 2019 11:32
Как обычно, в реальном времени, а не как некоторые - скинул 5000 28.2
Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.... Обещать не значит жениться (с)
Помнится ремонтную базу для Сикорского 'этийети' обещали как раз после пабеды на выборах 14-го. И где Блэк Хоки? У Боинга есть С5, С17, 747F, 747-8F. Зачем им 124-й на будильниках?