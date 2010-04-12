RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 235236237238

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 55
1. меньше 27
13%
7
2. 27 - 28.50
56%
31
3. 28.50 - 30
22%
12
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
2%
1
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:51

  Василь-Рівне написав:Зрадофілам не читати!

Зараз підприємство перебуває на стадії повної переробки електронної складової літака
Державне підприємство "Антонов" має намір відновити складання важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" у кінці 2019 року. Про це повідомив перший заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко в ефірі одного з телеканалів, передає ЦТС.Зараз підприємство перебуває на стадії повної переробки електронної складової літака
"Ми активно співпрацюємо у цьому напрямку з кількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою ДП "Антонов", щоб в цьому році розпочати складання першого літака", - зазначив Омельченко.
Збірка буде здійснюватися без використання російського комплектовання.
Ан-124 "Руслан" (за класифікацією NATO - Condor) - далекий важкий транспортний літак розробки "Антонова". Перший політ виконав 24 грудня 1982 року.
Як повідомлялося, "Антонов" уклав угоду з підрозділом Boeing для відновлення серійного виробництва літаків. https://ua.112.ua/suspilstvo/zavod-anto ... 76977.html

Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года....
Обещать не значит жениться (с)
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 23.05.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:58

  Перес де Куэльяр написав:
  Moneta написав:
  Перес де Куэльяр написав:Moneta Дайте докази де Перес це написав. Так, як Ви це подали.



Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого.
І де там пів пачки ринок перевернули? Це говорить про те, що одна баба ляпнула, а інша підхопила, ще й своє додола. А те що грввці на МБ, дивлячись на відкат готівки почали розпродаж валюти, оце головне.



К.О. "радісно строчив" саме про півпачки.

Чт 10 янв, 2019 11:32

Как обычно, в реальном времени, а не как некоторые -
скинул 5000 28.2

Наблюдаем дальше.


Валютный рынок в контексте

Да МБ у нас игрушечный по объемам, но если бы посты любых флудеров могли его крутить во все стороны, то нбу дешевле было бы нанять форумных ботов, чем тратить ЗВР :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 15 січ, 2019 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Moneta
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 26.06.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:06

  Vadim V написав:
  Василь-Рівне написав:Зрадофілам не читати!
Як повідомлялося, "Антонов" уклав угоду з підрозділом Boeing для відновлення серійного виробництва літаків. https://ua.112.ua/suspilstvo/zavod-anto ... 76977.html

Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года....
Обещать не значит жениться (с)


Помнится ремонтную базу для Сикорского 'этийети' обещали как раз после пабеды на выборах 14-го. И где Блэк Хоки? У Боинга есть С5, С17, 747F, 747-8F. Зачем им 124-й на будильниках?
moniks
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 27.08.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:11

Moneta Я Вас не питав, що писав Облом, Ви мені тулите його повідомлення. Надалі, якщо щось пишете, перевіряйте оригінал, бо байки розповідати тут спеців хоч греблю гати, починаючи з Ігорьоші.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 06.01.17
Подякував: 860 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:15

що там по брекзіту? хтось знає, проголосували вже?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 190
З нами з: 18.01.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17

Re: Валютный рынок в контексте

боковик, а тут столько версий. Пять-десять копеек туда-сюда. Рынок дышит, значит живой
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
Повідомлень: 360
З нами з: 09.11.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:18

В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
https://ukranews.com/news/607640-v-dekabre-ukraincy-kupili-valyuty-na-1101-mln-bolshe-chem-prodali
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 367
З нами з: 06.04.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 235236237238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doctor, imlex, osya1964, vitaliian, Волк і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14196 1635121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 15:53
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 261285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.