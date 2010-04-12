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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 237238239240241242>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 57
1. меньше 27
14%
8
2. 27 - 28.50
54%
31
3. 28.50 - 30
21%
12
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:30

Сегодня ПДВ налили - 712 млн
Всего с начала месяца 2,3 млрд.
Вчера налили 500 млн.
Как ни странно это не помогло межбанку вырасти, очередная попытка роста захлебнулась.

Справочно, в прошлом году 14 января ПДВ налили сразу на 3 млрд, и учетная ставка была в то время 14,5% ( с 26.01.2018 её подняли на 1,5п.п. до 16% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Как ни странно это не помогло межбанку вырасти, очередная попытка роста захлебнулась.

Видимо не только на этой ветке свято верят в сезонное укрепление гривны. Зачем его брать по 28 когда через месяц-два будет 26?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:36

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Как ни странно это не помогло межбанку вырасти, очередная попытка роста захлебнулась.

Видимо не только на этой ветке свято верят в сезонное укрепление гривны. Зачем его брать по 28 когда через месяц-два будет 26?

Я сегодня в первой половине дня смог часть по 28,13 скинуть, часть на завтра оставил т.к. не знал пойдет ли межбанк дальше расти, как видим не пошел рост, и даже с компенсацией ПДВ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:40

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма.

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
08.01.2019 366,4722 28,0237 0,3143 27,7503 0,1098
09.01.2019 376,6913 28,1221 0,0984 27,8349 0,0846
10.01.2019 488,8206 28,2701 0,1480 27,9341 0,0992
11.01.2019 466,9772 28,1538 -0,1163 27,9734 0,0393

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,111111(0,010568)Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 11,1111 копійки за добу. Це майже у 11 разів бідьше того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,083218(0,184114). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 8,3218 копійки за добу. Це меньше того тижня, хоча там був скачок при перетині року і порвіняння недоречне.

Повні оберти МБ за тиждень - 1698,9614(912,8241). Більші. Торгували на 2 операційні дні більше. Середні середньодобові оберти за тиждень: 424,74(456,41) млн. долярів. Меньші і меньші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 435,30(456,41), які також впали! Хтось жим-жим доляр... Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна зважена - 27,97336493. СерРічна меньша за МБ та готівку. Доляр можно збувати.

Вставити очі у графік.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:40

  Senkiv написав:що там по брекзіту? хтось знає, проголосували вже?

*Відправлено з Чату

всьо прогрессивное мировое сообщество выходит из ЕС а нас за уши тянут туда.... кино!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:41

  Долярчик написав:.... коротше, злив 300$ знайомим пА 28,00
- ще залишилось 2К

... і ще 200 теж знайомим і теж пА 28,00
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:42

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Как ни странно это не помогло межбанку вырасти, очередная попытка роста захлебнулась.

Видимо не только на этой ветке свято верят в сезонное укрепление гривны. Зачем его брать по 28 когда через месяц-два будет 26?
Краще поставити запитання, що може мене заставити зараз купувати валюту? Окрім форс-мажора, нічого.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:42

Re: Валютный рынок в контексте

  kharkov_val написав:всьо прогрессивное мировое сообщество выходит из ЕС а нас за уши тянут туда.... кино!

Для того, чтобы стать настолько прогрессивным, чтобы выйти, нужно сначала туда войти :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:47

  kharkov_val написав:
  Senkiv написав:що там по брекзіту? хтось знає, проголосували вже?

*Відправлено з Чату

всьо прогрессивное мировое сообщество выходит из ЕС а нас за уши тянут туда.... кино!

Вам хочется стандартов Урала?
Так сходите туда,только желательно лично,а Украину в Европу никто не зовёт,это если мы вычистим совок во всех сферах,то могут только когда-то потом подумать о приёме в демократическую и развитую семью.
Это хорошо что вы о птичках,роста нет,можно расслабиться,а вам затянуть грустную ностальгическую песТню за нью сэсэсэРРР 8)

п.с. на 200% уверен,что сегодня Британия останется в ЕС,хватит разума у их депутанов не отбрасывать себя на 100-200 лет назад в развитии.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:48

Сибарит

Видели сегодня ПДВ - 712 млн налили , типа покращення)

Вопрос, где на сайте НБУ найти объемы купли/продажи наличной валюты ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Сибарит

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