Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,111111(0,010568)Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 11,1111 копійки за добу. Це майже у 11 разів бідьше того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,083218(0,184114). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 8,3218 копійки за добу. Це меньше того тижня, хоча там був скачок при перетині року і порвіняння недоречне.
Повні оберти МБ за тиждень - 1698,9614(912,8241). Більші. Торгували на 2 операційні дні більше. Середні середньодобові оберти за тиждень: 424,74(456,41) млн. долярів. Меньші і меньші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 435,30(456,41), які також впали! Хтось жим-жим доляр... Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена - 27,97336493. СерРічна меньша за МБ та готівку. Доляр можно збувати.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
всьо прогрессивное мировое сообщество выходит из ЕС а нас за уши тянут туда.... кино!
Вам хочется стандартов Урала? Так сходите туда,только желательно лично,а Украину в Европу никто не зовёт,это если мы вычистим совок во всех сферах,то могут только когда-то потом подумать о приёме в демократическую и развитую семью. Это хорошо что вы о птичках,роста нет,можно расслабиться,а вам затянуть грустную ностальгическую песТню за нью сэсэсэРРР
п.с. на 200% уверен,что сегодня Британия останется в ЕС,хватит разума у их депутанов не отбрасывать себя на 100-200 лет назад в развитии.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.