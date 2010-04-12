RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 238239240241>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 57
1. меньше 27
14%
8
2. 27 - 28.50
54%
31
3. 28.50 - 30
21%
12
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:52

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
https://ukranews.com/news/607640-v-dekabre-ukraincy-kupili-valyuty-na-1101-mln-bolshe-chem-prodali


По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Надо проверить эту информацию,она мне кажется не корректной.



Блин :mrgreen: :mrgreen:
За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило 11,073 млрд доларів.

Таким чином за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Аха-ха....журналисты )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30269
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2973 раз.
Подякували: 5015 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:53

Re: Валютный рынок в контексте

  sani_2012 написав:Завтра откат и после завтра тоже

  aleksvan2020 написав:завтра и до конца недели разгон межика до 28.40-28.60

... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці".... :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 19.10.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:58

zzzzzz
Ну, налили :)
Суммы скромные, это не выплата месячной нормы за 2 дня.
Я не думаю, что возврат НДС должен сказываться мгновенно. Насколько я понимаю, сроки возврата не знает никто, поэтому бизнес вынужден планировать основные оплаты без него. Валюта заводится, гривна под критичные нужды резервируется. Если упало возмещение на счет, тогда можно подумать о корректировке планов по заводу валюты. Это все процесс не одного дня. А будучи растянутым по времени, этот фактор может вполне гармонично вливаться в букет остальных факторов и не вызывать резких движений.

Данные о наличке никогда искать не пробовал. При наличии небанковского рынка обмена, эта информация настолько неполна, что вряд ли достойна внимания.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3535
З нами з: 02.09.15
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:02

  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили - 712 млн
Всего с начала месяца 2,3 млрд.
Вчера налили 500 млн.
Как ни странно это не помогло межбанку вырасти, очередная попытка роста захлебнулась.

Справочно, в прошлом году 14 января ПДВ налили сразу на 3 млрд, и учетная ставка была в то время 14,5% ( с 26.01.2018 её подняли на 1,5п.п. до 16% )


потому и дают понемногу, чтобы не захлебнулся ....
rasmus
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 23.04.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:02

  Долярчик написав:... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці"....

Договорились

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:09

  Долярчик написав:... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці"....

А танцы с бубном будут ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:16

sani_2012
... сума маленька.... - нема над чим танцювати))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 19.10.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:19

  Долярчик написав:sani_2012 ... сума маленька.... - нема над чим танцювати))

Давай я у тебя куплю ( по чем отдаш )?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:24

  aleksvan2020 написав:завтра и до конца недели разгон межика до 28.40-28.60
Ви гадаєте "цуцики" на готівці дозволять туди дійти МБ? В мене інша думка, яку я озвучив ще на минулому тижні. І хтось поставив плюса, бо зрозумів зміст написаного до кінця.
Добавлено: Ср 09 янв, 2019 14:31
Re: Валютный рынок в контексте
Як повідомляв Зед, сьогодні виплата 3млрд. по ОВДП, завтра потраплять на МБ, рух вгору може продовжитись. Цей тиждень є ...
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 06.01.17
Подякував: 860 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:28

somilitark мне хочется стандартов Японии
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 18.04.08
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 238239240241>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot], imlex, osafly, rasmus, Vadim V, холява і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14197 1635180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 18:53
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 261299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11792)
15.01.2019 18:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.