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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:52
zzzzzz написав:
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
Надо проверить эту информацию,она мне кажется не корректной.
Блин
За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів
, а купило 11,073 млрд доларів
.
Таким чином за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.
Аха-ха....журналисты )))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:53
sani_2012 написав:
Завтра откат и после завтра тоже
aleksvan2020 написав:
завтра и до конца недели разгон межика до 28.40-28.60
... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці"....
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:58
zzzzzz
Ну, налили
Суммы скромные, это не выплата месячной нормы за 2 дня.
Я не думаю, что возврат НДС должен сказываться мгновенно. Насколько я понимаю, сроки возврата не знает никто, поэтому бизнес вынужден планировать основные оплаты без него. Валюта заводится, гривна под критичные нужды резервируется. Если упало возмещение на счет, тогда можно подумать о корректировке планов по заводу валюты. Это все процесс не одного дня. А будучи растянутым по времени, этот фактор может вполне гармонично вливаться в букет остальных факторов и не вызывать резких движений.
Данные о наличке никогда искать не пробовал. При наличии небанковского рынка обмена, эта информация настолько неполна, что вряд ли достойна внимания.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:02
zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили - 712 млн
Всего с начала месяца 2,3 млрд.
Вчера налили 500 млн.
Как ни странно это не помогло межбанку вырасти, очередная попытка роста захлебнулась.
Справочно, в прошлом году 14 января ПДВ налили сразу на 3 млрд, и учетная ставка была в то время 14,5% ( с 26.01.2018 её подняли на 1,5п.п. до 16% )
потому и дают понемногу, чтобы не захлебнулся ....
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:02
Долярчик написав:
... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці"....
Договорились*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:09
Долярчик написав:
... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці"....
А танцы с бубном будут ?*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:16
sani_2012
... сума маленька.... - нема над чим танцювати))
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:19
Долярчик написав:
sani_2012 ... сума маленька.... - нема над чим танцювати))
Давай я у тебя куплю ( по чем отдаш )?*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:24
aleksvan2020 написав:
завтра и до конца недели разгон межика до 28.40-28.60
Ви гадаєте "цуцики" на готівці дозволять туди дійти МБ? В мене інша думка, яку я озвучив ще на минулому тижні. І хтось поставив плюса, бо зрозумів зміст написаного до кінця.
Добавлено: Ср 09 янв, 2019 14:31
Re: Валютный рынок в контексте
Як повідомляв Зед, сьогодні виплата 3млрд. по ОВДП, завтра потраплять на МБ, рух вгору може продовжитись. Цей тиждень є ...
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:28
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