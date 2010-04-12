Додано: Вів 15 січ, 2019 18:32

kharkov_val написав: somilitark мне хочется стандартов Японии мне хочется стандартов Японии

А хоть порядок цен на всё там вы знаете?По чём там недвига,как они пашут и до скольких лет и сколько получают?Вы хотите одного,а почему-то медитируете на триколор,может вы просто флаги перепутали,в школе не учились,думаете даже в японии вам что-то бы светило,кроме как что-то мыть?п.с. и что вы сделали для "Японии" тут,спрятались в подвале и мимо кассы торгуете слитками металлов и валютой,так в Японии лет 20 за такое получили бы,были бы вам "стандарты"