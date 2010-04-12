kharkov_val написав:somilitark мне хочется стандартов Японии
А хоть порядок цен на всё там вы знаете? По чём там недвига,как они пашут и до скольких лет и сколько получают? Вы хотите одного,а почему-то медитируете на триколор,может вы просто флаги перепутали,в школе не учились,думаете даже в японии вам что-то бы светило,кроме как что-то мыть? п.с. и что вы сделали для "Японии" тут,спрятались в подвале и мимо кассы торгуете слитками металлов и валютой,так в Японии лет 20 за такое получили бы,были бы вам "стандарты"
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 15 січ, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Vadim V написав:Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.... Обещать не значит жениться (с)
Я ж просив зрадофілів не читати !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Q23 написав:Вчера 14 января Нацбанк выдал кредит рефинансирования overnight (на одну ночь) 2,5 млрд грн одному банку по ставке 20% годовых… В этот день средний курс на межбанке составил 28,02 грн/USD…
Вчера же было погашение овернайта на такую же сумму, который был выдан позавчера. Позавчера было погашение на 3 млрд., ...
Q23 написав:Если предположить, что банк потратил рефинанс на покупку в понедельник и продажу во вторник валюты, то он мог бы заработать за один день около 13,4 млн грн чистой прибыли.. или примерно 195% годовых…
Вот так из "предположений" получаются сплетни. Можно еще предположить, что банк взял рефинанс, купил валюту, на нее купил наркотики в колумбии, завез их, продал и вернул рефинанс. И все это за один день, заработав 100500% годовых.
zzzzzz написав: vitaliian написав: В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов. https://ukranews.com/news/607640-v-deka ... em-prodali По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.Блин За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило 11,073 млрд доларів. Таким чином за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило. Аха-ха....журналисты )))
Головне, що тупоголові зрадофіли швиденько підхопили зраду і давай її накидати на вентилятор
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 15 січ, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
sani_2012 написав:Завтра откат и после завтра тоже
aleksvan2020 написав:завтра и до конца недели разгон межика до 28.40-28.60
... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці"....
Добрый вечер. Я внимательно прочитал ваши заметки вместе с вашим кумиром , кверти. Прямо сейчас, прошу выложить банковские "коридоры" по валюте , установленные на 10, 11 ,15 января . Примерно в таком формате Доброе утро!