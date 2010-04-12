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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 238239240241

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 57
1. меньше 27
14%
8
2. 27 - 28.50
54%
31
3. 28.50 - 30
21%
12
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:32

  kharkov_val написав:somilitark мне хочется стандартов Японии


А хоть порядок цен на всё там вы знаете?
По чём там недвига,как они пашут и до скольких лет и сколько получают?
Вы хотите одного,а почему-то медитируете на триколор,может вы просто флаги перепутали,в школе не учились,думаете даже в японии вам что-то бы светило,кроме как что-то мыть?
п.с. и что вы сделали для "Японии" тут,спрятались в подвале и мимо кассы торгуете слитками металлов и валютой,так в Японии лет 20 за такое получили бы,были бы вам "стандарты" :D
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 15 січ, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:33

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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

Алексей Комаха
1 ч. ·
Никогда такого не было, и вот опять…

Вчера 14 января Нацбанк выдал кредит рефинансирования overnight (на одну ночь) 2,5 млрд грн одному банку по ставке 20% годовых… В этот день средний курс на межбанке составил 28,02 грн/USD…

Сегодня 15 января курс доллара на межбанке «неожиданно» взлетел до среднего значения 28,17 грн/USD…

Если предположить, что банк потратил рефинанс на покупку в понедельник и продажу во вторник валюты, то он мог бы заработать за один день около 13,4 млн грн чистой прибыли.. или примерно 195% годовых…

Как всегда название банка и цели кредита в НБУ не разглашают…
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:44

  kharkov_val написав:somilitark мне хочется стандартов Японии

там бы вы сели в тюрьму, лет на 50
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года....
Обещать не значит жениться (с)

Я ж просив зрадофілів не читати ! :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 9 715 678 250,73 гривень (за офіційним курсом НБУ).
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Q23 написав:Вчера 14 января Нацбанк выдал кредит рефинансирования overnight (на одну ночь) 2,5 млрд грн одному банку по ставке 20% годовых… В этот день средний курс на межбанке составил 28,02 грн/USD…

Вчера же было погашение овернайта на такую же сумму, который был выдан позавчера. Позавчера было погашение на 3 млрд., ...
  Q23 написав:Если предположить, что банк потратил рефинанс на покупку в понедельник и продажу во вторник валюты, то он мог бы заработать за один день около 13,4 млн грн чистой прибыли.. или примерно 195% годовых…

Вот так из "предположений" получаются сплетни.
Можно еще предположить, что банк взял рефинанс, купил валюту, на нее купил наркотики в колумбии, завез их, продал и вернул рефинанс. И все это за один день, заработав 100500% годовых. :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав: vitaliian написав:
В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
https://ukranews.com/news/607640-v-deka ... em-prodali
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.Блин :mrgreen: :mrgreen:
За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило 11,073 млрд доларів.
Таким чином за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.
Аха-ха....журналисты )))

Головне, що тупоголові зрадофіли швиденько підхопили зраду і давай її накидати на вентилятор :D
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 15 січ, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:53

  Долярчик написав:
  sani_2012 написав:Завтра откат и после завтра тоже

  aleksvan2020 написав:завтра и до конца недели разгон межика до 28.40-28.60

... дозвольте, я ще завтра/післязавтра долию своїх 1 800$ пА 28,00(так влаштовує, аби не нижче! ), а тоді вже продовжуйте "ліпити пасочки у своїй пісочниці".... :)


Добрый вечер.
Я внимательно прочитал ваши заметки вместе с вашим кумиром , кверти.
Прямо сейчас, прошу выложить банковские "коридоры" по валюте , установленные на 10, 11 ,15 января .
Примерно в таком формате
Доброе утро!



10 January 2019



min

max

USD/UAH

27.9000

28.5000

EUR/UAH

31.5800

33.4200

RUB/UAH

0.4111

0.4329

PLN/UAH

7.4100

7.7300

GBP/UAH

34.5600

37.5000

CHF/UAH

28.5200

29.5900

SEK/UAH

3.1300

3.2500

JPY/UAH

0.2500

0.2700

CAD/UAH

20.8600

21.8600


Ну , чтобы не было сомнений ...
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