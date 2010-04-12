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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 240241242243244>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 60
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
55%
33
3. 28.50 - 30
22%
13
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:56

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Пальцы в двери таки попали кое кого

Узнаем ставку - поймем, чьи пальцы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:56

  somilitark написав:
  rasmus написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 9 715 678 250,73 гривень (за офіційним курсом НБУ).

Пальцы в двери таки попали кое кого :P

Вот это дело :!:


по всем позициям бинго!
Хоть и проценты немалые.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... D1%82.docx
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:57

  sani_2012 написав:Завтра откат и после завтра тоже

*Відправлено з Чату

Нее это не правильно ,а когда закат?, откат ходит рядом с закатом , попеременно и это всем приятно :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:01

Долярчик
Да , еще, не забудьте указать по какому курсу вы бы платили .
Помощь кверти ,приветствуется.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:02

  Василь-Рівне написав:
  Vadim V написав:Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года....
Обещать не значит жениться (с)

Я ж просив зрадофілів не читати ! :twisted:

Я патріот України, не обзывай, мышебрат, меня таким словом.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:03

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав: vitaliian написав:
В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
https://ukranews.com/news/607640-v-deka ... em-prodali
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.Блин :mrgreen: :mrgreen:
За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило 11,073 млрд доларів.
Таким чином за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.
Аха-ха....журналисты )))

Головне, що тупоголові зрадофіли швиденько підхопили зраду і давай її накидати на вентилятор :D

Тупоголовим зрадофілам НЕ ЧИТАТИ !

В минулому році населення через каси банків продало валюти на $11.1 млрд (+43% до 2017), але придбало $9.6 млрд (+72%). В результаті чиста покупка банками валюти становила майже $1.5 млрд проти $2.1 млрд роком раніше. 2 моменти:

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:06

  kharkov_val написав:
  Senkiv написав:що там по брекзіту? хтось знає, проголосували вже?

*Відправлено з Чату

всьо прогрессивное мировое сообщество выходит из ЕС а нас за уши тянут туда.... кино!


Япония такой же протекторат США, как и Германия (ЕС).
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:06

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Пальцы в двери таки попали кое кого

Узнаем ставку - поймем, чьи пальцы.

Там всё рынок,главное ликвидность стравили на 5 с лишним ярдов гривен.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:08

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Пальцы в двери таки попали кое кого

Узнаем ставку - поймем, чьи пальцы.


Уже есть информация.

Очень много заняли по супер коротким срокам по гривне 77 дней, по доллару 92 дня
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:16

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Узнаем ставку - поймем, чьи пальцы.


Уже есть информация.

Очень много заняли по супер коротким срокам по гривне 77 дней, по доллару 92 дня

Мабуть,таки,частину нерезиденти купили.
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