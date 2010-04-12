Vadim V написав:Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.... Обещать не значит жениться (с)
Я ж просив зрадофілів не читати !
Я патріот України, не обзывай, мышебрат, меня таким словом.
zzzzzz написав: vitaliian написав: В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов. https://ukranews.com/news/607640-v-deka ... em-prodali По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.Блин За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило 11,073 млрд доларів. Таким чином за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило. Аха-ха....журналисты )))
Головне, що тупоголові зрадофіли швиденько підхопили зраду і давай її накидати на вентилятор
Тупоголовим зрадофілам НЕ ЧИТАТИ !
В минулому році населення через каси банків продало валюти на $11.1 млрд (+43% до 2017), але придбало $9.6 млрд (+72%). В результаті чиста покупка банками валюти становила майже $1.5 млрд проти $2.1 млрд роком раніше. 2 моменти:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.