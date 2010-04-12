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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:21
tea
Чай Привет .
Сегодня , от Великого Гагарина , Привет от Вас передавали ..
Надеюсь , что и Вы его заверили в нашем Уважении его.!
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холява
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:33
Господа, а где ДС делся?
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Igor0078
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:36
Q23 написав:
Алексей Комаха
1 ч. ·
Никогда такого не было, и вот опять…
Вчера 14 января Нацбанк выдал кредит рефинансирования overnight (на одну ночь) 2,5 млрд грн одному банку по ставке 20% годовых… В этот день средний курс на межбанке составил 28,02 грн/USD…
Сегодня 15 января курс доллара на межбанке «неожиданно» взлетел до среднего значения 28,17 грн/USD…
Если предположить, что банк потратил рефинанс на покупку в понедельник и продажу во вторник валюты, то он мог бы заработать за один день около 13,4 млн грн чистой прибыли.. или примерно 195% годовых…
Как всегда название банка и цели кредита в НБУ не разглашают…
Не транслируйте бред
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:38
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тот самый
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:38
Igor0078 написав:
Господа, а где ДС делся?
Можливо Фаселіс пояснить Вам, Нам.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:50
Перес де Куэльяр написав: Igor0078 написав:
Господа, а где ДС делся?
Можливо Фаселіс пояснить Вам, Нам.
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:53
sani_2012 написав: Долярчик написав:
sani_2012 ... сума маленька.... - нема над чим танцювати))
Давай я у тебя куплю ( по чем отдаш )?*Відправлено з Чату
... на білет до мене більше витратиш!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:55
Перес де Куэльяр
Я часто бываю в Харькове.
Я видел и знаю людей которые к нему вхожи .
Поверьте , это не только Рынок .
Чтобы , кто не говорил ,(барыга или еще что)попробуйте построить налаженную структуру на которую ссылаются пол Украины.
Он просто НАСТОЯЩИЙ Профессионал!
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холява
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:03
холява написав:Перес де Куэльяр
Я часто бываю в Харькове.
Я видел и знаю людей которые к нему вхожи .
Поверьте , это не только Рынок .
Чтобы , кто не говорил ,(барыга или еще что)попробуйте построить налаженную структуру на которую ссылаются пол Украины.
Он просто НАСТОЯЩИЙ Профессионал!
А що хтось заперечує?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:13
Vadim V написав: Василь-Рівне написав: Vadim V написав:
Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года....
Обещать не значит жениться (с)
Я ж просив зрадофілів не читати !
Я патріот України, не обзывай, мышебрат, меня таким словом.
Вот , что значит не любить УКРАИНСКОЕ .(и при этом кричать , мол патриот )
Тот отрывок , что ты вырезал и выставил на форуме , как доказательство своей патологической тупости ,касается только ФИЛОСОФА , ХОМЫ БРУТА -НЕУЧ.
ХАЛЯВУ -БОГОСЛОВА в коморе заперли .
ты вообще " ВИЙ" читал ?
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холява
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