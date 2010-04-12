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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 241242243244>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 60
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
55%
33
3. 28.50 - 30
22%
13
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:21

tea

Чай Привет .
Сегодня , от Великого Гагарина , Привет от Вас передавали ..
Надеюсь , что и Вы его заверили в нашем Уважении его.!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:33

Re: Валютный рынок в контексте

Господа, а где ДС делся?
Igor0078
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:36

  Q23 написав:Алексей Комаха
1 ч. ·
Никогда такого не было, и вот опять…

Вчера 14 января Нацбанк выдал кредит рефинансирования overnight (на одну ночь) 2,5 млрд грн одному банку по ставке 20% годовых… В этот день средний курс на межбанке составил 28,02 грн/USD…

Сегодня 15 января курс доллара на межбанке «неожиданно» взлетел до среднего значения 28,17 грн/USD…

Если предположить, что банк потратил рефинанс на покупку в понедельник и продажу во вторник валюты, то он мог бы заработать за один день около 13,4 млн грн чистой прибыли.. или примерно 195% годовых…

Как всегда название банка и цели кредита в НБУ не разглашают…

Не транслируйте бред
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:38

http://www.profinance.ru/forum/index.ph ... pic=547511 - причины снижения евро
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:38

  Igor0078 написав:Господа, а где ДС делся?
Можливо Фаселіс пояснить Вам, Нам.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:50

  Перес де Куэльяр написав:
  Igor0078 написав:Господа, а где ДС делся?
Можливо Фаселіс пояснить Вам, Нам.

Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:53

  sani_2012 написав:
  Долярчик написав:sani_2012 ... сума маленька.... - нема над чим танцювати))

Давай я у тебя куплю ( по чем отдаш )?

*Відправлено з Чату

... на білет до мене більше витратиш! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:55

Перес де Куэльяр
Я часто бываю в Харькове.
Я видел и знаю людей которые к нему вхожи .
Поверьте , это не только Рынок .
Чтобы , кто не говорил ,(барыга или еще что)попробуйте построить налаженную структуру на которую ссылаются пол Украины.
Он просто НАСТОЯЩИЙ Профессионал!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:03

  холява написав:Перес де Куэльяр
Я часто бываю в Харькове.
Я видел и знаю людей которые к нему вхожи .
Поверьте , это не только Рынок .
Чтобы , кто не говорил ,(барыга или еще что)попробуйте построить налаженную структуру на которую ссылаются пол Украины.
Он просто НАСТОЯЩИЙ Профессионал!
А що хтось заперечує?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:13

  Vadim V написав:
  Василь-Рівне написав:
  Vadim V написав:Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года....
Обещать не значит жениться (с)

Я ж просив зрадофілів не читати ! :twisted:

Я патріот України, не обзывай, мышебрат, меня таким словом.


Вот , что значит не любить УКРАИНСКОЕ .(и при этом кричать , мол патриот )

Тот отрывок , что ты вырезал и выставил на форуме , как доказательство своей патологической тупости ,касается только ФИЛОСОФА , ХОМЫ БРУТА -НЕУЧ.
ХАЛЯВУ -БОГОСЛОВА в коморе заперли .
ты вообще " ВИЙ" читал ?
холява
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